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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Вооруженные силы Украины испытывают комплект французских авиационных шлемов

      16 Читати новину українською
      Шлем модели LA 100 с кислородной маской UA21S
      Шлем модели LA 100 с кислородной маской UA21S / Украинский Милитаристский Портал

      Защитный шлем модели LA 100 с кислородной маской UA21S приспособлен производителем для использования в самолетах типа МиГ-29 и Л-39. Одной из его особенностей является возможность использования специальной системы прицеливания, которая крепится вверху шлема.

      Испытания шлема проводятся 40-й отдельной бригадой тактической авиации Воздушных Сил ВСУ. О закупке этих специальных авиационных шлемов сообщалось в 2017 году.

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      Украинские военные должны испытать снаряжение французского производства и оценить его надежность, а также насколько оно подходит для эксплуатации в ВСУ.

      Закупка специального защитного оборудования нового типа является крайне важным шагом, поскольку сейчас украинские летчики пользуются различными типами шлемов советского производства (ОШ-3, ОШ-5, ЗШ-7), в которых заканчиваются сроки эксплуатации.

      Предоставлены Соединенными Штатами в 2015 году 200 комплектов авиационных шлемов, так и не смогли приспособить для украинских самолетов.

      Смотрите видео: программы Пресс-центр Командования Воздушных Сил ВСУ "Бастионы"

       

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      Теги: Новости Украины Новости Франции Вооруженные силы Украины авиация
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