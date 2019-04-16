Вооруженные силы Украины испытывают комплект французских авиационных шлемов

Защитный шлем модели LA 100 с кислородной маской UA21S приспособлен производителем для использования в самолетах типа МиГ-29 и Л-39. Одной из его особенностей является возможность использования специальной системы прицеливания, которая крепится вверху шлема.

Испытания шлема проводятся 40-й отдельной бригадой тактической авиации Воздушных Сил ВСУ. О закупке этих специальных авиационных шлемов сообщалось в 2017 году.

Читайте также: ВСУ провели масштабные учения по противовоздушной обороне: зрелищное видео

Украинские военные должны испытать снаряжение французского производства и оценить его надежность, а также насколько оно подходит для эксплуатации в ВСУ.

Закупка специального защитного оборудования нового типа является крайне важным шагом, поскольку сейчас украинские летчики пользуются различными типами шлемов советского производства (ОШ-3, ОШ-5, ЗШ-7), в которых заканчиваются сроки эксплуатации.

Предоставлены Соединенными Штатами в 2015 году 200 комплектов авиационных шлемов, так и не смогли приспособить для украинских самолетов.

Смотрите видео: программы Пресс-центр Командования Воздушных Сил ВСУ "Бастионы"