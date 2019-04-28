10:25
28 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Главный эколог страны Медведев. Путину нашли преемника
      Вєсті Кремля
      22:20, 27 апреля
      Вести.UA. Жир: Захарова читает посты Супрун. Коррупционеры сдадутся Зеленскому
      Вєсті.UA
      18:30, 27 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Кривонос: Фирмы-прокладки в области обороны ликвидируют

      20 Читати новину українською
      "Укроборонпром" заменят другой структурой, – Кривонос
      "Укроборонпром" заменят другой структурой, – Кривонос / Укринформ

      Концерн "Укроборонпром" заменит другой государственный орган с широкими полномочиями. А фирмы-прокладки ликвидируют для достижения прозрачности госзаказов в оборонной отрасли.

      Что сказал Кривонос об "Укроборонпроме"

      Новому государственному органу, которым заменят "Укроборонпром", будут подчинены все предприятия-участники концерна. Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос в эфире "5 канала".

      Читайте также: Порошенко назначил Кривоноса главой комиссии, которую ранее возглавлял Гладковский

      По словам Кривоноса, реформа "Укроборонпрома" уменьшит коррупционные риски в сфере оборонно-промышленного комплекса Украины.

      Согласно новому законопроекту – будет ликвидировано большое количество существующих фирм-прокладок,
      – отметил заместитель секретаря СНБО.

      Тот же законопроект предусматривает повышение уровня прозрачности государственных оборонных заказов.

      О каком законопроекте идёт речь?

      В Верховной Раде группа нардепов 24 апреля 2019 года зарегистрировали законопроект. Среди прочего, в тексте предусмотрена ликвидация "Укроборонпрома". Руководители предприятий "Укроборонпрома" же против того, чтобы концерн ликвидировали. Они уверяют, что сначала нужно разобраться в ситуации и провести международный аудит.

      А что обещает команда новоизбранного президента Владимира Зеленского сделать в оборонном секторе Украины – читайте в материале 24 канала

      Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"? Журналисты Bihus.Info провели расследование и выяснили, что сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с сообщниками контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских военных частей. Причем через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам.

      Согласно данным расследования, к коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский (является бизнес-партнером Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и действующий глава "Укроборонпром" Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

      Соглашения организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском", который на тот момент принадлежал Порошенко, а также подставная компания "Оптимумспецдеталь". В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением.

      blog_ava
      Пасхальные поздравления для родных и близких
      сегодня
      38516
      Теги: Сергей Кривонос Укроборонпром Коррупционные схемы в Укроборонпроме Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 27 апреля: скандал вокруг "паспортного указа" Путина, сошел Благодатный огонь
      сегодня , 09:07 Главные новости 27 апреля: скандал вокруг "паспортного указа" Путина, сошел Благодатный огонь
      1370
      Пасха 2019: все о праздновании в Украине
      сегодня , 09:00 Пасха 2019: все о праздновании в Украине
      1359
      "Емаус-Оселя" – не просто тимчасовий прихисток, це сім'я
      27 апреля , 22:00 "Емаус-Оселя" – не просто тимчасовий прихисток, це сім'я
      Ukrainer 327
      Як змінилося командування ВМС України за останні три роки
      27 апреля , 20:00 Як змінилося командування ВМС України за останні три роки
      Віталій Дейнега 315
      Молодий офіцер Олег: Навіщо піаритися? Я просто служу
      27 апреля , 19:01 Молодий офіцер Олег: Навіщо піаритися? Я просто служу
      Повернись живим 986
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Путин создает юридическую базу для военного вторжения на Донбасс, – эксперт
       27 апреля , 08:02
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Гибель владельца чемпионов Англии: героический пилот, который погиб с любимой, успел спасти сотни жизней
       29 октября 2018 , 12:54
      "Самый длинный медосмотр в истории футбола": как на трансфер игрока сборной Украины реагируют фанаты европейского клуба
       30 января , 13:25
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук