Кривонос: Фирмы-прокладки в области обороны ликвидируют

Концерн "Укроборонпром" заменит другой государственный орган с широкими полномочиями. А фирмы-прокладки ликвидируют для достижения прозрачности госзаказов в оборонной отрасли.

Что сказал Кривонос об "Укроборонпроме"

Новому государственному органу, которым заменят "Укроборонпром", будут подчинены все предприятия-участники концерна. Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос в эфире "5 канала".

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По словам Кривоноса, реформа "Укроборонпрома" уменьшит коррупционные риски в сфере оборонно-промышленного комплекса Украины.

Согласно новому законопроекту – будет ликвидировано большое количество существующих фирм-прокладок,

– отметил заместитель секретаря СНБО.

Тот же законопроект предусматривает повышение уровня прозрачности государственных оборонных заказов.

О каком законопроекте идёт речь?

В Верховной Раде группа нардепов 24 апреля 2019 года зарегистрировали законопроект. Среди прочего, в тексте предусмотрена ликвидация "Укроборонпрома". Руководители предприятий "Укроборонпрома" же против того, чтобы концерн ликвидировали. Они уверяют, что сначала нужно разобраться в ситуации и провести международный аудит.

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Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"? Журналисты Bihus.Info провели расследование и выяснили, что сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с сообщниками контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских военных частей. Причем через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам.



Согласно данным расследования, к коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский (является бизнес-партнером Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и действующий глава "Укроборонпром" Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.



Соглашения организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском", который на тот момент принадлежал Порошенко, а также подставная компания "Оптимумспецдеталь". В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением.