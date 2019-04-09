Порошенко назначил Кривоноса председателем комиссии, которую ранее возглавлял Гладковский

Президент Украины Петр Порошенко назначил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса председателем Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Об этом свидетельствует подписанный 9 апреля указ президента "Об изменении в персональном составе Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля".

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Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее эту должность занимал первый заместитель секретаря СНБО Украины Олег Гладковский. Он был уволен с должности за участие в коррупционном скандале в оборонном секторе Украины.

12 марта Порошенко назначил Кривоноса заместителем секретаря СНБО. До этого Кривонос занимал должность заместителя командующего Сил специальных операций ВСУ. Тогда же стало известно, что Кривонос непосредственно будет заниматься вопросами перевооружения ВСУ и других военных формирований, вопросами военно-технического сотрудничества и вопросами взаимодействия с НАТО. Также предполагалось, что Кривонос возглавит межведомственную комиссию по политике ВТС и экспортного контроля.

Перед этим, 4 марта, Порошенко уволил Гладковского с должности заместителя секретаря СНБО и председателя Межведомственной комиссии по политике ВТС и экспортного контроля. Причиной этому послужило журналистское расследование Bihus.Info. В нем говорилось, что сын Гладковского – Игорь – вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы- "прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен.

К коррупционным сделкам причастен и сам Олег Гладковский (бизнес-партнер действующего президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.