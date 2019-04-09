20:11
9 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Мизулина сказала, что йога провоцирует гомосексуализм. Бревнометы для армии РФ
      Вєсті Кремля
      23:22, 8 апреля
      Вести.UA: Получит ли Саакашвили подарок от будущего президента. Пять копеек Луценко
      Вєсті.UA
      20:27, 8 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, 6 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Порошенко назначил Кривоноса председателем комиссии, которую ранее возглавлял Гладковский

      52 Читати новину українською
      Кривонос возглавил Межведомственную комиссию по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля
      Кривонос возглавил Межведомственную комиссию по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля / Фото из открытых источников

      Президент Украины Петр Порошенко назначил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса председателем Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

      Об этом свидетельствует подписанный 9 апреля указ президента "Об изменении в персональном составе Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля".

      Читайте также: Кто такой Сергей Кривонос: биография нового заместителя секретаря СНБО

      Указ вступает в силу со дня его опубликования.

      Ранее эту должность занимал первый заместитель секретаря СНБО Украины Олег Гладковский. Он был уволен с должности за участие в коррупционном скандале в оборонном секторе Украины.

      12 марта Порошенко назначил Кривоноса заместителем секретаря СНБО. До этого Кривонос занимал должность заместителя командующего Сил специальных операций ВСУ. Тогда же стало известно, что Кривонос непосредственно будет заниматься вопросами перевооружения ВСУ и других военных формирований, вопросами военно-технического сотрудничества и вопросами взаимодействия с НАТО. Также предполагалось, что Кривонос возглавит межведомственную комиссию по политике ВТС и экспортного контроля.

      Перед этим, 4 марта, Порошенко уволил Гладковского с должности заместителя секретаря СНБО и председателя Межведомственной комиссии по политике ВТС и экспортного контроля. Причиной этому послужило журналистское расследование Bihus.Info. В нем говорилось, что сын Гладковского – Игорь – вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы- "прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен.

      К коррупционным сделкам причастен и сам Олег Гладковский (бизнес-партнер действующего президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

      blog_ava
      7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
      сегодня
      3707
      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко СНБО Сергей Кривонос
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Тотальное обнищание: Действительно ли украинцы стали беднее
      сегодня , 20:01 Тотальное обнищание: Действительно ли украинцы стали беднее
      Яніна Ткачук 37
      Битва за "Приватбанк": Заплатят ли украинцы Коломойскому еще 2 миллиарда долларов
      сегодня , 19:00 Битва за "Приватбанк": Заплатят ли украинцы Коломойскому еще 2 миллиарда долларов
      Євгенія Мазур 216
      Возле офиса Зеленского устроили митинг пенсионеров и студентов: возникли столкновения
      сегодня , 18:00 Возле офиса Зеленского устроили митинг пенсионеров и студентов: возникли столкновения
      1094
      Зеленський – не феномен, або Чому політика перетворилася в шоу
      сегодня , 17:05 Зеленський – не феномен, або Чому політика перетворилася в шоу
      Сергій Стельмах 742
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      сегодня , 16:00 Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      Анастасія Зазуляк 17402
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      В Киеве Notre-Dame de Paris в последний раз собрал полный зал
       14 декабря 2011 , 08:43 1
      "Пересекающим на евробляхах" значительно упростят жизнь
       22 августа 2018 , 14:50
      BMW 3 Серии и другие баварцы, с которыми можно поговорить
       3 октября 2018 , 14:50
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук