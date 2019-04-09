Порошенко призначив Кривоноса головою комісії, яку раніше очолював Гладковський

Президент України Петро Порошенко призначив заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Кривоноса головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Про це свідчить підписаний 9 квітня указ президента "Про зміну в персональному складі Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю".

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Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Раніше цю посаду займав перший заступник секретаря РНБО України Олег Гладковський. Він був звільнений з посади через участь у корупційному скандалі в оборонному секторі України.

12 березня Порошенко призначив Кривоноса заступником секретаря РНБО. До цього Кривонос обіймав посаду заступника командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. Тоді ж стало відомо, що Кривонос безпосередньо опікуватиметься питаннями переозброєння ЗСУ та інших військових формувань, питаннями військово-технічного співробітництва і питаннями взаємодії з НАТО. Також передбачалося, шо Кривонос очолить міжвідомчу комісію з політики ВТС та експортного контролю.

Перед цим, 4 березня, Порошенко звільнив Гладковского з посади заступника секретаря РНБО та голови Міжвідомчої комісії з політики ВТС та експортного контролю. Причиною цьому послугувало журналістське розслідування Bihus.Info. У ньому мовилося, що син Гладковського – Ігор – разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми- "прокладки" поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними у 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

До корупційних операцій причетний і сам Олег Гладковський (бізнес-партнер чинного президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.