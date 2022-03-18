Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Он отметил, что в России водителям рекомендуют не попадать сейчас в ДТП.

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Что со страховыми

Отмечается, что все из-за проблем с западными страховыми компаниями, ранее делившими с российскими риск. Они просто ушли с рынка страны-агрессора.

Теперь страхование в России будет значительно дороже и менее надежно, а это влияет на стоимость почти всего,

– говорится в сообщении.

Гончарук также добавил, что это еще одна важная системная проблема, которая только начала проявляться в России. В то же время подчеркнул, что это только начало.

Санкции против России: последние новости

Австралия ввела новые санкции в отношении 11 дополнительных российских банков и госучреждений. Также санкции касаются двух российских олигархов – Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга.

Крупнейший производитель стекла в мире – японская компания AGC заявила, что перестала инвестировать в российский рынок. Кроме того, также ограничила поставки своего продукта.

Румыния заблокировала банковские счета представителей крупнейшего российского государственного авиаперевозчика "Аэрофлота". В частности, блокируют счета компании в Райффайзен Банке.

Компания Square Enix приняла решение покинуть российский видеоигровой рынок. Официального заявления еще не было, но почти все его проекты уже заблокированы в этом регионе.