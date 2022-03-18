Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбук експрем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Він зауважив, що в Росії водіям рекомендують не потрапляти зараз у дорожньо-транспортні пригоди.

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Що зі страховими

Зазначається, що все через проблеми із західними страховими компаніями, які раніше ділили з російськими ризик. Вони просто пішли з ринку країни-агресорки.

Тепер страхування в Росії буде значно дорожчим і менш надійним, а це впливає на вартість майже всього,

– мовиться в дописі.

Гончарук також додав, що це – ще одна важлива системна проблема, яка тільки почала проявлятись в Росії. Водночас підкреслив, що це лише початок.

Санкції проти Росії: останні новини

Австралія запровадила нові санкції щодо 11 додаткових російських банків та держустанов. Також санкції стосуються 2 російських олігархів – Олега Дерипаски та Віктора Вексельберга.

Найбільший виробник скла у світі – японська компанія AGC заявила, що припинила інвестувати в російський ринок. Крім того, також обмежила постачання свого продукту.

Румунія заблокувала банківські рахунки представників найбільшого російського державного авіаперевізника "Аерофлоту". Зокрема, заблокують рахунки компанії у Райффайзен Банку.

Компанія Square Enix ухвалила рішення покинути російський відеоігровий ринок. Офіційної заяви ще не було, але майже всі її проєкти вже заблоковані в цьому регіоні.

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