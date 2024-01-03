Журналисты отметили, что в одном из классов сохранилась надпись о победе. Следует сказать, что российская атака повредила дома в 5 районах Киева.
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Что написано на доске поврежденной школы
Журналисты ТСН показали фото и видео из поврежденной школы в столице Украины.
Победим: символическую надпись на доске в школе, где взрывной волной выбило окна во время атаки террористов России в Киеве. До сих пор не верится, что все это происходит в центре Европы в 21 веке,
– отметили в сообщении.
Надпись в поврежденной школе з Киева, умиляющей до слез: смотрите видео
Надпись в поврежденной взрывной волной школе в Киеве
Кстати, городской голова Киева Виталий Кличко 2 января рассказал, что в результате ракетной атаки вспыхнул пожар в многоэтажке в Соломенском районе Киева. Там 49 раненых и двое погибших. 43 пострадавших – в больнице.
Кроме того, Россия повредила дома в:
- Подольском,
- Святошинском,
- Печерском,
- Оболонском,
- Деснянском районах.
Россия массированно атаковала Киев и Харьков 2 января
- Россия на рассвете 2 января выпустила по Украине 70 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, 20 "Кинжалов", 3 крылатые ракеты типа "Калибр", 12 ракет, летевших по баллистической траектории типа Искандер-М/ С-300/С-400, 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П.
- Основной удар враг направил на Киев и Харьков. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Алексей Кулеба рассказал о по меньшей мере 130 раненых и пятеро погибших. Повреждены более 250 гражданских объектов.
- Только в Харькове враг повредил 55 многоэтажек, выбил более 2 тысяч окон в квартирах и около 700 – в общественных местах.
- В Киевской области Россия повредила 11 многоквартирных и 16 частных домов.