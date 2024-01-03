Журналисты отметили, что в одном из классов сохранилась надпись о победе. Следует сказать, что российская атака повредила дома в 5 районах Киева.

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Что написано на доске поврежденной школы

Журналисты ТСН показали фото и видео из поврежденной школы в столице Украины.

Победим: символическую надпись на доске в школе, где взрывной волной выбило окна во время атаки террористов России в Киеве. До сих пор не верится, что все это происходит в центре Европы в 21 веке,

– отметили в сообщении.

Надпись в поврежденной школе з Киева, умиляющей до слез: смотрите видео



Надпись в поврежденной взрывной волной школе в Киеве

Кстати, городской голова Киева Виталий Кличко 2 января рассказал, что в результате ракетной атаки вспыхнул пожар в многоэтажке в Соломенском районе Киева. Там 49 раненых и двое погибших. 43 пострадавших – в больнице.

Кроме того, Россия повредила дома в:

Подольском,

Святошинском,

Печерском,

Оболонском,

Деснянском районах.

Россия массированно атаковала Киев и Харьков 2 января