Журналісти зауважили, що в одному з класів зберігся напис про перемогу. Варто сказати, що російська атака пошкодила будинки в 5 районах Києва.
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Що написано на дошці пошкодженої школи
Журналісти ТСН показали фото та відео з пошкодженої школи у столиці України.
"Переможемо": символічний напис на дошці у школі, де вибуховою хвилею вибило вікна під час атаки терористів Росії у Києві. Досі не віриться, що все це відбувається у центрі Європи у 21 столітті,
– зауважили в дописі.
Напис у пошкодженій школі Києва, що розчулює до сліз: дивіться відео
Напис у пошкодженій вибуховою хвилею школі в Києві
До речі, міський голова Києва Віталій Кличко 2 січня розповів, що внаслідок ракетної атаки спалахнула пожежа в багатоповерхівці у Солом'янському районі Києва. Там 49 поранених та двоє загиблих. 43 постраждалих – у лікарні.
Окрім того, Росія пошкодила будинки в:
- Подільському,
- Святошинському,
- Печерському,
- Оболонському,
- Деснянському районах.
Росія масовано атакувала Київ та Харків 2 січня
- Росія вдосвіта 2 січня випустила по Україні 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, 20 "Кинджалів", 3 крилаті ракети типу "Калібр", 12 ракет, які летіли по балістичній траєкторії типу Іскандер-М/С-300/С-400, 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П.
- Основний удар ворог скерував на Київ та Харків. Заступник Керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба розповів про щонайменше 130 поранених та п'ятеро загиблих. Пошкоджено понад 250 цивільних об'єктів.
- Тільки у Харкові ворог пошкодив 55 багатоповерхівок, вибив понад 2 тисячі вікон у квартирах і близько 700 – у громадських місцях.
- В Київській області Росія пошкодила 11 багатоквартирних та 16 приватних будинків.