Доснимался: данные о ликвидированном оккупанте по-глупому "слили" его родственники

Один из жителей села на Киевщине почти месяц спасал людей. Сам он был ранен. Однако однажды, вернувшись домой, неожиданно узнал, что его дом стал фотозоной для оккупантов.

Это помогло идентифицировать как минимум одного преступника. Однако он уже не ответит перед законом, потому что погиб. Об этом 24 каналу рассказала журналистка сайта "Наши деньги. Львов" Александра Губицкая.

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Его родственница опубликовала траурное видео, в котором выражают сочувствие по погибшему. Им оказался 25-летний Кирилл Лысиков из рабочего поселения Бурея в Амурской области.

На видео, среди прочих фото, есть и то, где оккупант с другими российскими военными находится в чужом доме.

Имя Кирилла Лысикова находится в списке Главного управления разведки Министерства обороны Украины как одного из военнослужащих 64-й отдельной мотострелковой бригады России, совершавшей преступления против украинцев в Буче под Киевом.

Внимание журналистов-расследователей привлекла фотография, где оккупант сидит на белом диване в светлой комнате. Тогда они поняли, что это не может быть в России. Сразу предположили, что фото сделали в Украине.

Настоящего владельца дома нашли

Тогда скриншот из видео был опубликован в соцсетях. Так удалось и найти настоящего владельца дома в селе Липовка Киевской области.

В это село оккупанты вошли 2 марта, около 11 часов вечера. Оккупанты продержались в селе до 30 марта. Они заезжали на бронетранспортерах во дворы, расстреливали дома, грабили, убивали и угрожали мирным жителям.

Это подтверждает его пребывание в Украине во время боевых действий. К этому дому россияне пробирались через окно, поскольку не могли открыть дверь. Их расстреляли, выбили танком ворота, а из дома вынесли определенные вещи – вплоть до трусов с носками. Однако оставили иконы.



Данные о ликвидированном оккупанте "слили" его родственники / Скриншот из видео родственников оккупанта

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