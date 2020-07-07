Как досрочно выйти из самоизоляции при въезде в Украину: инструкция от Минздрава
Для досрочного завершения самоизоляции после въезда в Украину необходим отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Говорится о возвращении из стран так называемой "красной зоны".
Тести необхідно здавати у визначених Міністерством охорони здоров'я лабораторних центрах. Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я України.
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Як можна уникнути самоізоляції
Громадяни, які в'їжджають на територію України, зможуть достроково завершити двотижневу самоізоляцію. Для цього потрібно здати ПЛР-тесту на коронавірус і дочекатися його негативного результату.
Як це відбувається
- Особа здає свій біологічний матеріал на ПЛР-дослідження лабораторії, попередньо заповнивши згоду на обробку персональних даних.
- У формі необхідно обов'язково зазначити факт перетину кордону, якщо він стався протягом останніх 14 днів, а також точну дату прибуття на територію України.
- Щоб уникнути небажаних наслідків у формі варто вказати номер телефону, який був використаний для встановлення програми "Дій вдома.
При отриманні негативного результату громадяни будуть поінформовані через цей же додаток.
Що відомо про країни "червоної" та "зеленої" зон
З 15 червня 2020 року в Україні запроваджено адаптивний підхід до самоізоляції українців і громадян інших країн, які прибувають з-за кордону.
Країни поділили на дві зони:
- "червона зона" – показник захворюваності на COVID-19 перевищує 40 активних випадків на 100 тисяч населення. Особи, які перетнули кордон Україну з країни "червоної зони", скеровуються на обов’язкову обсервацію/самоізоляцію на 14 днів.
- "зелена зона" – показник активних випадків захворюваності на COVID-19 є менше ніж 40 на 100 тисяч населення. Особи, які перетнули кордон України та прибули з країни "зеленої зони", можуть самоізоляцію не проходити.
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