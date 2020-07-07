Для дострокового завершення самоізоляції після в'їзду до України необхідний негативний ПЛР-тест на COVID-19. Мовиться про повернення із країн так званої "червоної зони".

Тести необхідно здавати у визначених Міністерством охорони здоров'я лабораторних центрах. Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я України.

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Як можна уникнути самоізоляції

Громадяни, які в'їжджають на територію України, зможуть достроково завершити двотижневу самоізоляцію. Для цього потрібно здати ПЛР-тесту на коронавірус і дочекатися його негативного результату.

Як це відбувається

Особа здає свій біологічний матеріал на ПЛР-дослідження лабораторії, попередньо заповнивши згоду на обробку персональних даних.

У формі необхідно обов'язково зазначити факт перетину кордону, якщо він стався протягом останніх 14 днів, а також точну дату прибуття на територію України.

Щоб уникнути небажаних наслідків у формі варто вказати номер телефону, який був використаний для встановлення програми "Дій вдома.

При отриманні негативного результату громадяни будуть поінформовані через цей же додаток.

Зверніть увагу! З повним списком регіональних лабораторій, де можна провести ПЛР-тестування можна ознайомитися за посиланням.

Що відомо про країни "червоної" та "зеленої" зон

З 15 червня 2020 року в Україні запроваджено адаптивний підхід до самоізоляції українців і громадян інших країн, які прибувають з-за кордону.

Країни поділили на дві зони:

"червона зона" – показник захворюваності на COVID-19 перевищує 40 активних випадків на 100 тисяч населення. Особи, які перетнули кордон Україну з країни "червоної зони", скеровуються на обов’язкову обсервацію/самоізоляцію на 14 днів.

– показник захворюваності на COVID-19 перевищує 40 активних випадків на 100 тисяч населення. Особи, які перетнули кордон Україну з країни "червоної зони", скеровуються на обов’язкову обсервацію/самоізоляцію на 14 днів. "зелена зона" – показник активних випадків захворюваності на COVID-19 є менше ніж 40 на 100 тисяч населення. Особи, які перетнули кордон України та прибули з країни "зеленої зони", можуть самоізоляцію не проходити.

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