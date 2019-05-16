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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Досрочные парламентские выборы: что думают народные депутаты

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      Депутаты проголосовали за дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Выбрали день, который больше всего устроил всех нардепов. И даже приняли это конституционным большинством

      Народным депутатам было сложно понять, какую дату выбрать для инаугурации президента. Потому что сам Владимир Зеленский хотел 19 мая, а другие нардепы настаивали на дате 28 мая, когда Владимир Зеленский не сможет распустить парламент. Раздавались даты и о 20-ом или 26-ом мая и 3 июня. Однако согласовали, чтобы это было 20 мая. Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

      Читайте также: Верховная Рада избрала дату инаугурации Зеленского

      Теперь вопрос, а распустит ли Владимир Зеленский Верховную Раду. Ведь за пол года до того, как истекут полномочия Верховной Рады, а это будет 27 мая, успеть устроить досрочные парламентские выборы. Однако теперь у Владимира Зеленского есть целая неделя, чтобы это сделать.

      Володимир Зеленський
      Владимир Зеленский

      "Я, как юрист, не вижу законных оснований для назначения внеочередных выборов. Возможно, что это будет политический вопрос. Давайте посмотрим какие будут вопросы у президента Зеленского и тогда будем говорить. Мы всегда готовы к выборам", – заявил глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

      Мы за выбор. Если он будет досрочным, то будем идти и работать. Очень важно напомнить, что этот парламент не выполнил два своих важнейших обещания. Не снял неприкосновенность и не проголосовал за закон о выборах в Верховную раду на пропорциональной основе с открытыми списками,
      – рассказал глава фракции "Самопомич" Олег Березюк.

      Однако все фракции уверяют, что в любом случае к внеочередным парламентским выборам они готовы.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Верховная Рада Инаугурация Зеленского Парламентские выборы 2019 Самопомич Олег Березюк Бурбак Максим Юрьевич Народный фронт
      Источник: 24 канал
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