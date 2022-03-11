В инструкции описаны все шаги, которые должен предпринять оккупант, который сдается. Также есть и объяснение для наших военных – как правильно забирать захватчика.

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Инструкция от Минобороны

Итак, что должен сделать оккупант, осознавший, что противостоять нашим Вооруженным Силам – самоубийство:

Отстегнуть магазин и переложить автомат или другое имеющееся оружие на левое плечо стволом вниз; Поднять и показать руки; Найти белую тряпку и показать ее как альтернативу белому флагу. Если нигде нет, а есть российский флаг – то можете оторвать от него белую полосу; Подойти по команде украинского военного; Выполнять все команды наших военных; И вот, русский солдат, ты успешно сдался в плен и сохранил себе жизнь.

Однако есть обязательные правила, которых должен придерживаться украинский военный:

определить специальную площадку, в стороне от основной позиции, чтобы не закрывать себе обзор, охрану и оборону;

положить пленного лицом к земле и вытянуть руки вперед;

обыскать и изъять оружие и документы;

Во время обыска должны присутствовать по меньшей мере трое военных. Первый осматривает вражеского солдата, второй страхует и третий контролирует ситуацию в целом. Однако выворачивать карманы или снимать одежду должен сам захватчик.

Также украинским военным запрещено подходить к оккупанту, только отдавать приказы. Если он его не выполняет – огонь на поражение. Однако, если оккупант успешно прошел все этапы, то о нем нужно доложить командованию.

Также не менее важно, пленных нужно вести так, чтобы они не могли осмотреть местность и позиции. Также при них нельзя называть местность, фамилий и номера частей. В присутствии пленных запрещено говорить о ситуации на фронте.

Ниже оставим инфографику Министерства обороны Украины. Русские солдаты, можете пользоваться.

Как россиянам сдаваться в плен / Инфографика Министерства обороны Украины

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