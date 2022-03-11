В інструкції описані всі кроки, які повинен зробити окупант, який здається. Також є й пояснення для наших військових – як правильно забирати загарбника.

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Інструкція від Міноборони

Отже, що має зробити окупант, який усвідомив, що протистояти нашим Збройним Силам – самогубство:

Відстібнути магазин і перекласти автомат чи іншу наявну зброю на ліве плече стволом вниз; Підняти і показати руки; Знайти білу ганчірку і показати її, як альтернативу білому прапору. Якщо ніде немає, а є російський прапор – то можете відірвати від нього білу смугу; Підійти за командою українського військового; Виконувати усі команди наших військових;

І от, російський солдат, ти успішно здався в полон і зберіг собі життя.

Однак є обов'язкові правила, яких повинен дотримуватися український військовий:

визначити спеціальний майданчик, осторонь від основної позиції, щоб не закривати собі огляд, охорону й оборону;

покласти полоненого обличчям до землі та витягнути його руки вперед;

обшукати та вилучити зброю й документи;

Під час обшуку повинні бути присутніми щонайменше троє військових. Перший оглядає ворожого солдата, другий страхує і третій контролює ситуацію загалом. Однак вивертати кишені чи знімати одяг повинен сам загарбник.

Також українським військовим заборонено підходити до окупанта, тільки віддавати накази. Якщо він його не виконує – вогонь на ураження. Однак, якщо окупант успішно пройшов усі етапи, то про нього потрібно доповісти командуванню.

Також не менш важливо, полонених потрібно вести так, щоб вони не могли оглянути місцевість та позиції. Також при них не можна називати місцевість, прізвиц та номери частин. У присутності полонених заборонено говорити про ситуацію на фронті.

Нижче залишимо інфографіку Міністерства оборони України. Російські солдати, можете користуватися.



Як росіянам здаватися у полон / Інфографіка Міністерства оборони України

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