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Доставка российский наемников в Сирию украинскими самолетами: проверкой занялись в Кабмине

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Этим самолетом российских наемников доставляют в Сирию
Этим самолетом российских наемников доставляют в Сирию / Reuters

После того, как стало известно, что две украинские авиакомпании могут быть причастны к доставке российских наемников в Сирию, проверкой решило заняться Министерство инфраструктуры Украины.

Напомним, речь идет о расследовании Reuters, в котором указывается, что авиакомпания Cham Wings в обход американских санкций доставляла российских наемников в Сирию. Всего за 14 месяцев был осуществлен 51 полет из российского Ростова в сирийские Дамаск и Латакию самолетами Airbus A320, которые вмещают 180 человек. Помочь обойти санкции могли украинские авиакомпании "Хорс" и "Дарт".

"Если по итогам проверки Госавиаслужбы информация подтвердится, Министерство инфраструктуры будет рекомендовать Правительству и СНБО внести указанные компании и их владельцев в санкционный список. Их сертификаты будут аннулированы", – говорится в заявлении министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

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Теги: Новости Украины Новости политики Война в Сирии Владимир Омелян авиация
Источник: 24 Канал
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