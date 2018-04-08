Доставка российский наемников в Сирию украинскими самолетами: проверкой занялись в Кабмине

После того, как стало известно, что две украинские авиакомпании могут быть причастны к доставке российских наемников в Сирию, проверкой решило заняться Министерство инфраструктуры Украины.

Напомним, речь идет о расследовании Reuters, в котором указывается, что авиакомпания Cham Wings в обход американских санкций доставляла российских наемников в Сирию. Всего за 14 месяцев был осуществлен 51 полет из российского Ростова в сирийские Дамаск и Латакию самолетами Airbus A320, которые вмещают 180 человек. Помочь обойти санкции могли украинские авиакомпании "Хорс" и "Дарт".

"Если по итогам проверки Госавиаслужбы информация подтвердится, Министерство инфраструктуры будет рекомендовать Правительству и СНБО внести указанные компании и их владельцев в санкционный список. Их сертификаты будут аннулированы", – говорится в заявлении министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Читайте также: В Сирии 70 человек умерли ужасной смертью из-за химической атаки: Асад все отрицает