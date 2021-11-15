Об этом говорилось на селекторном совещании, которое состоялось под председательством Владимира Зеленского.
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В Украине уже достигнуто плато заболеваемости и началось движение к стабилизации ситуации,
– сообщил Денис Шмигаль.
Следовательно, премьер-министр отметил, что:
- за прошедшую неделю выявлено 139,9 тысячи новых случаев, а неделей ранее – 152 тысячи;
- сейчас занято 50 тысяч 962 койко-места, на прошлой неделе показатель составил 51 тысяча 700;
- за прошедшую неделю госпитализировали 30 тысяч человек по сравнению с 34 тысячами на позапрошлой неделе.
Ситуация с коронавирусом в Украине
- заболели 2 878 674 человека;
- поправились 2 421 495 граждан;
- умерли 66 852 пациента.