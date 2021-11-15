Об этом говорилось на селекторном совещании, которое состоялось под председательством Владимира Зеленского.

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В Украине уже достигнуто плато заболеваемости и началось движение к стабилизации ситуации,

– сообщил Денис Шмигаль.

Следовательно, премьер-министр отметил, что:

за прошедшую неделю выявлено 139,9 тысячи новых случаев, а неделей ранее – 152 тысячи;

сейчас занято 50 тысяч 962 койко-места, на прошлой неделе показатель составил 51 тысяча 700;

за прошедшую неделю госпитализировали 30 тысяч человек по сравнению с 34 тысячами на позапрошлой неделе.

Обратите внимание! В Украине на прошлой неделе сделано более 1,6 миллиона прививок против COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в Украине