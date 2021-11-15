Про це йшлося на селекторній нараді, що відбулася під головуванням Володимира Зеленського.

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В Україні вже досягнуто плато захворюваності та розпочався рух до стабілізації ситуації,
– повідомив Денис Шмигаль.

Відтак, прем'єр-міністр зазначив, що:

  • за минулий тиждень виявлено 139,9 тисячі нових випадків, а тижнем раніше – 152 тисячі.
  • наразі зайнято 50 тисяч 962 ліжкомісця, минулого тижня показник становив 51 тисячу 700.
  • За минулий тиждень госпіталізували 30 тисяч осіб, а позаминулого тижня – 34 тисячі.

Ситуація з коронавірусом в Україні

  • захворіли 2 878 674 особи;
  • одужали 2 421 495 громадян;
  • померли 66 852 пацієнти.