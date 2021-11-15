Про це йшлося на селекторній нараді, що відбулася під головуванням Володимира Зеленського.

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В Україні вже досягнуто плато захворюваності та розпочався рух до стабілізації ситуації,

– повідомив Денис Шмигаль.

Відтак, прем'єр-міністр зазначив, що:

за минулий тиждень виявлено 139,9 тисячі нових випадків, а тижнем раніше – 152 тисячі.

наразі зайнято 50 тисяч 962 ліжкомісця, минулого тижня показник становив 51 тисячу 700.

За минулий тиждень госпіталізували 30 тисяч осіб, а позаминулого тижня – 34 тисячі.

Зверніть увагу! В Україні минулого тижня зроблено понад 1,6 мільйона щеплень проти COVID-19.

Ситуація з коронавірусом в Україні