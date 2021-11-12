У Міністерстві охорони здоров'я сподіваються, що на Новий рік Україна вже не буде у червоній зоні. Однак на це впливатиме одразу декілька чинників.
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Швидкість виходу області з червоної зони залежить від кожного громадянина: від рівня дотримання протиепідемічних вимог, від рівня вакцинації тощо. За умови дотримання всіх вимог сподіваємося, що маємо шанси цей Новий рік провести не в червоній зоні,
– сказав Ігор Кузін.
Зауважимо, адаптивний карантин діятиме в Україні до кінця 2021 році. Наразі 18 регіонів перебувають у червоній зоні:
- Київ,
- Херсонська область,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська,
- Волинська,
- Черкаська області.
Головне про карантин в Україні
- 8 листопада МОЗ розширило перелік професій, працівники яких обов'язково повинні вакцинуватися. Якщо співробітники не зроблять щеплення до 8 грудня, то їх звільнять з роботи.
- Станом на 12 листопада, медики зробили понад 20 мільйонів щеплень. Зауважимо, що темпи вакцинації пришвидшилися після встановлення обмежень для невакцинованих.
- Через погіршення ситуації в Україні, Євросоюз вніс нашу країну у "червоний список". Однак 15 країн вирішили не закривати свої кордони для українців. Серед них є Франція, Іспанія, Латвія та Греція.