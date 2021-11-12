У Міністерстві охорони здоров'я сподіваються, що на Новий рік Україна вже не буде у червоній зоні. Однак на це впливатиме одразу декілька чинників.

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Швидкість виходу області з червоної зони залежить від кожного громадянина: від рівня дотримання протиепідемічних вимог, від рівня вакцинації тощо. За умови дотримання всіх вимог сподіваємося, що маємо шанси цей Новий рік провести не в червоній зоні,
– сказав Ігор Кузін.

Зауважимо, адаптивний карантин діятиме в Україні до кінця 2021 році. Наразі 18 регіонів перебувають у червоній зоні:

  • Київ,
  • Херсонська область,
  • Одеська,
  • Запорізька,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Сумська,
  • Миколаївська,
  • Рівненська,
  • Житомирська,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Хмельницька,
  • Чернігівська,
  • Львівська,
  • Волинська,
  • Черкаська області.

Головне про карантин в Україні

  • 8 листопада МОЗ розширило перелік професій, працівники яких обов'язково повинні вакцинуватися. Якщо співробітники не зроблять щеплення до 8 грудня, то їх звільнять з роботи.
  • Станом на 12 листопада, медики зробили понад 20 мільйонів щеплень. Зауважимо, що темпи вакцинації пришвидшилися після встановлення обмежень для невакцинованих.
  • Через погіршення ситуації в Україні, Євросоюз вніс нашу країну у "червоний список". Однак 15 країн вирішили не закривати свої кордони для українців. Серед них є Франція, Іспанія, Латвія та Греція.