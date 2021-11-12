В Министерстве здравоохранения надеются, что на Новый год Украина уже не будет в красной зоне. Однако на это будет влиять сразу несколько факторов.

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Скорость выхода области из красной зоны зависит от каждого гражданина: от уровня соблюдения противоэпидемических требований, от уровня вакцинации и тому подобное. При условии соблюдения всех требований надеемся, что имеем шансы этот Новый год провести не в красной зоне,

– сказал Игорь Кузин.

Заметим, адаптивный карантин будет действовать в Украине до конца 2021 году. Сейчас 18 регионов находятся в красной зоне:

Киев,

Херсонская область,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ровненская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская,

Волынская,

Черкасская области.

Главное о карантине в Украине

8 ноября Минздрав расширил перечень профессий, работники которых обязательно должны вакцинироваться. Если сотрудники не сделают прививки до 8 декабря, то их уволят с работы.

По состоянию на 12 ноября, медики сделали более 20 миллионов прививок. Заметим, что темпы вакцинации ускорились после установления ограничений для непривитых.

Из-за ухудшения ситуации в Украине, Евросоюз внес нашу страну в "красный список". Однако 15 стран решили не закрывать свои границы для украинцев. Среди них есть Франция, Испания, Латвия и Греция.

Обратите внимание! За сутки 11 ноября COVID-19 подхватили 24 058 украинцев. Больше всего новых больных обнаружили в Днепропетровской и Одесской областях, а также в Киеве. В то же время меньше всего – в Кировоградской области.