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      Достойные условия: в Минобороны показали улучшенные казармы для контрактников - фото

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      Условия проживания военных улучшатся
      Условия проживания военных улучшатся / mil.gov.ua

      В Министерстве обороны Украины похвастались новыми казармами для военнослужащих, находящихся на контрактной службе.

      В Министерстве обороны Украины рассказали, что новые казармы построены по типовому проекту двухэтажного общежития. Они рассчитаны на 125 человек.

      Актуально: Одежду для военных в 2020 году обновят: какие изменения следует ожидать защитникам

      Условия в этих казармах намного лучше, ведь у каждого военного есть свое личное пространство, душ и кухня, с новейшими индукционными плитами и жаровыми шкафами. Также военные планируют оборудовать в подвале спортзал, а в так называемой нулевой комнате - зону отдыха, укомплектованную мягкой мебелью и телевизором.

      Новые казармы для военных-контрактников / фото Минобороны

       К теме: На это уйдут годы, - Загороднюк о переходе армии на стандарты НАТО​

      Как новый министр обороны планирует реформировать украинскую армию?

      Глава оборонного ведомства Андрей Загороднюк назвал ключевые приоритеты для военнослужащих:

      - ценность их жизни и уважение к каждому из них, независимо от званий и посажу;
      - стандарты НАТО, их внедрение во всех сферах деятельности украинского войска;
      - абсолютная, нулевая толерантность к коррупции в армии.

      По его словам, правительство также планирует:

      ► Добавить в Совет законопроект о военной полиции;
      ► Написать новую антикоррупционную программу;
      ► Системно проанализировать технические условия, тендеры, отчетность, учет - и снизить риски;
      ► Добиваться расследования конкретных коррупционных дел, касающихся области обороны.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Міністерство оборони України Вооруженные силы Украины
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