Достойные условия: в Минобороны показали улучшенные казармы для контрактников - фото
В Министерстве обороны Украины похвастались новыми казармами для военнослужащих, находящихся на контрактной службе.
В Министерстве обороны Украины рассказали, что новые казармы построены по типовому проекту двухэтажного общежития. Они рассчитаны на 125 человек.
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Условия в этих казармах намного лучше, ведь у каждого военного есть свое личное пространство, душ и кухня, с новейшими индукционными плитами и жаровыми шкафами. Также военные планируют оборудовать в подвале спортзал, а в так называемой нулевой комнате - зону отдыха, укомплектованную мягкой мебелью и телевизором.
Новые казармы для военных-контрактников / фото Минобороны
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Как новый министр обороны планирует реформировать украинскую армию?
Глава оборонного ведомства Андрей Загороднюк назвал ключевые приоритеты для военнослужащих:
- ценность их жизни и уважение к каждому из них, независимо от званий и посажу;
- стандарты НАТО, их внедрение во всех сферах деятельности украинского войска;
- абсолютная, нулевая толерантность к коррупции в армии.
По его словам, правительство также планирует:
► Добавить в Совет законопроект о военной полиции;
► Написать новую антикоррупционную программу;
► Системно проанализировать технические условия, тендеры, отчетность, учет - и снизить риски;
► Добиваться расследования конкретных коррупционных дел, касающихся области обороны.