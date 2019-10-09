Достойные условия: в Минобороны показали улучшенные казармы для контрактников - фото

В Министерстве обороны Украины похвастались новыми казармами для военнослужащих, находящихся на контрактной службе.

В Министерстве обороны Украины рассказали, что новые казармы построены по типовому проекту двухэтажного общежития. Они рассчитаны на 125 человек.

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Условия в этих казармах намного лучше, ведь у каждого военного есть свое личное пространство, душ и кухня, с новейшими индукционными плитами и жаровыми шкафами. Также военные планируют оборудовать в подвале спортзал, а в так называемой нулевой комнате - зону отдыха, укомплектованную мягкой мебелью и телевизором.

Новые казармы для военных-контрактников / фото Минобороны

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Как новый министр обороны планирует реформировать украинскую армию?

Глава оборонного ведомства Андрей Загороднюк назвал ключевые приоритеты для военнослужащих:

- ценность их жизни и уважение к каждому из них, независимо от званий и посажу;

- стандарты НАТО, их внедрение во всех сферах деятельности украинского войска;

- абсолютная, нулевая толерантность к коррупции в армии.

По его словам, правительство также планирует:

► Добавить в Совет законопроект о военной полиции;

► Написать новую антикоррупционную программу;

► Системно проанализировать технические условия, тендеры, отчетность, учет - и снизить риски;

► Добиваться расследования конкретных коррупционных дел, касающихся области обороны.