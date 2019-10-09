Гідні умови: у Міноборони показали покращені казарми для контрактників – фото

У Міністерстві оборони України похвалились новими казармами для військовослужбовців, які перебувають на контрактній службі.

В Міністерстві оборони України розповіли, що нові казарми побудовані за типовим проєктом двоповерхового гуртожитка. Вони розраховані на 125 осіб.

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Умови в цих казармах набагато кращі, адже у кожного військового є свій особистий простір, душ і кухня, з новітніми індукційними плитами та жаровими шафами. Також військові планують обладнати у підвалі спортзал, а у так званій нульовій кімнаті — зону відпочинку, укомплектовану м’якими меблями і телевізором.

Нові казарми для військових-контрактників / фото Міноборони

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Як новий міністр оборони планує реформувати українську армію?

Глава оборонного відомства Андрій Загороднюк назвав ключові пріоритети для військовослужбовців:

– цінність їхнього життя і повага до кожного з них, незалежно від звань і посадж;

– стандарти НАТО, їх запровадження в усіх сферах діяльності українського війська;

– абсолютна, нульова толерантність до корупції в армії.

За його словами, уряд також планує:

► Подати до Ради законопроєкт про військову поліцію;

► Написати нову антикорупційну програму;

► Системно проаналізувати технічні умови, тендери, звітність, облік – і знизити ризики;

► Домагатися розслідування конкретних корупційних справ, що стосуються галузі оборони.