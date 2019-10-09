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      Гідні умови: у Міноборони показали покращені казарми для контрактників – фото

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      Умови проживання військових покращаться
      Умови проживання військових покращаться / mil.gov.ua

      У Міністерстві оборони України похвалились новими казармами для військовослужбовців, які перебувають на контрактній службі.

      В Міністерстві оборони України розповіли, що нові казарми побудовані за типовим проєктом двоповерхового гуртожитка. Вони розраховані на 125 осіб.

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      Умови в цих казармах набагато кращі, адже у кожного військового є свій особистий простір, душ і кухня, з новітніми індукційними плитами та жаровими шафами. Також військові планують обладнати у підвалі спортзал, а у так званій нульовій кімнаті — зону відпочинку, укомплектовану м’якими меблями і телевізором.

      Нові казарми для військових-контрактників / фото Міноборони

      До теми: На це підуть роки, – Загороднюк про перехід армії на стандарти НАТО

      Як новий міністр оборони планує реформувати українську армію? 

      Глава оборонного відомства Андрій Загороднюк назвав ключові пріоритети для військовослужбовців:

      – цінність їхнього життя і повага до кожного з них, незалежно від звань і посадж;
      – стандарти НАТО, їх запровадження в усіх сферах діяльності українського війська;
      – абсолютна, нульова толерантність до корупції в армії.

      За його словами, уряд також планує: 

      ► Подати до Ради законопроєкт про військову поліцію;
      ► Написати нову антикорупційну програму;
      ► Системно проаналізувати технічні умови, тендери, звітність, облік – і знизити ризики;
      ► Домагатися розслідування конкретних корупційних справ, що стосуються галузі оборони.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Міністерство оборони України Збройні сили України
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