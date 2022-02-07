Достойный мужчина, – Венедиктова отреагировала на избиение своего советника Адеишвили

В Киеве 7 февраля избили советника генпрокурора Ирины Венедиктовой Зураба Адеишвили. Чиновница уже отреагировала на этот инцидент.

Надо быть готовым к такому, – Венедиктова

Генпрокурор подчеркнула, что Адеишвили – сильный человек и достойный мужчина. Венедиктова уверена, что у него все будет хорошо.

Читайте также Киевлянин застрелил возлюбленную и сказал, что они "развлекались"

Прошу не спекулировать на этой теме. Тот, кто берет на себя ответственность, должен быть готов и к таким последствиям. Таковы реалии. Давно не живем иллюзиями,

– подчеркнула чиновница.

Детали избиения Адеишвили

Инцидент произошел 7 февраля на улице. По данным СМИ, к советнику Венедиктовой подошли неизвестные мужчины и спросили его имя и фамилию. Убедившись, что Адеишвили тот, кто им нужен, злоумышленники избили его.

Перед нападением неизвестные выкрикнули: "Получай за наш народ!". Очевидцы избиения вызвали полицию. Однако пока правоохранители прибыли, злоумышленники успели скрыться.

Что известно о Зурабе Адеишвили

Юрист родом из Грузии. Во время каденции Михеила Саакашвили он занимал должность министра юстиции. В 2004 году Адеишвили был назначен генеральным прокурором страны, а через 4 года – главой администрации президента.



После того как Саакашвили проиграл выборы и уехал из Грузии, Адеишвили также покинул родину. В Украине он работает советником генпрокурора.

Источник: Юрист родом из Грузии. Во время каденции Михеила Саакашвили он занимал должность министра юстиции. В 2004 году Адеишвили был назначен генеральным прокурором страны, а через 4 года – главой администрации президента.После того как Саакашвили проиграл выборы и уехал из Грузии, Адеишвили также покинул родину. В Украине он работает советником генпрокурора.Источник: Википедия

Полный текст публикации Ирины Венедиктовой в фейсбуке:

Зураб Адеишвили – сильный и достойный мужчина. У него все будет хорошо. Прошу не спекулировать на этой теме.

Тот, кто берет на себя ответственность, должен быть готов и к таким последствиям. Таковы реалии. Давно не живем иллюзиями.