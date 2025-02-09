Несмотря на попытки дискредитации атомной энергетики, 80% украинцев за достройку ХАЭС, – эксперт

Уровень поддержки развития атомной энергетики в частности и достройки двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС вырос до 80%. Это произошло, несмотря на все попытки лоббистов дискредитировать атомную энергетику в глазах украинцев.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий эксперта Сергея Лямца по данным социологического опроса группы "Рейтинг".

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Что сказал Сергей Лямец об опросе по достройке ХАЭС

Сергей Лямец отметил, что по достройке 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции, есть очень показательная статистика. Ведь 80% опрошенных относятся к этому проекту положительно.

Это тоже по распространенной в последние месяцы пропаганды, что атомные станции не нужны. Я уже писал, что эта критика идет, прежде всего, от получателей "зеленого тарифа" и собственно строителей "распределенной генерации". Многие из последних владеют мощными СМИ, и эти СМИ откровенно прокачивают общественное мнение в направлении "атомная генерация не нужна". Будьте внимательны, когда видите подобные утверждения, они далеко не всегда являются объективными,

– отметил эксперт.

Согласно данным опроса, больше всего достройку энергоблоков поддерживают жители восточных и южных областей – собственно, люди, которые имеют больше всего проблем с поставками энергии.

"Надо признать, что агитация сторонников "распределенной генерации" работает вполне в противоположном направлении. Доля украинцев, поддерживающих достройку энергоблоков АЭС – выросла со времен последнего опроса", – добавил он.

По словам Лямца, весь цивилизованный мир сегодня активно развивает атомную энергетику.

Как известно, энергоблок №3 Хмельницкой АЭС готов на 80%, блок №4 – на 25%. Правительство приняло решение о достройке блоков в апреле 2024 года на фоне энергетического кризиса.