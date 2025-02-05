Об этом отметили в материале РБК-Украина. Одним из главных аргументов противников достройки, по словам журналистов, является утверждение, что новые энергоблоки будут работать на российском топливе.

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Впрочем, в законопроекте №11146 прямо указано, что реакторы ВВЭР-1000 будут использовать исключительно топливо американской компании Westinghouse или топливо украинского производства по ее технологии. Аналогичная практика уже действует в Болгарии, где Westinghouse поставляет топливо для АЭС "Козлодуй".

Еще один распространенный миф – это якобы "российское происхождение" реакторов, что представляет угрозу. На самом деле ВВЭР-1000 – это стандартная технология, на которой работают все атомные энергоблоки в Украине, а большинство компонентов для них были изготовлены украинскими предприятиями. Кроме того, энергоблоки будут модернизированы в соответствии с международными стандартами безопасности, что подтвердил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Также скептики ставят под сомнение необходимость строительства, заявляя, что Украине не нужно больше атомной генерации. Однако, по официальной статистике, в 2024 году импорт электроэнергии вырос в 5,5 раза, а дефицит электроэнергии после завершения войны может только усилиться. Достройка ХАЭС позволит не только покрыть внутренние потребности, но и восстановить экспорт электроэнергии в ЕС, в частности в Польшу.

Еще одним аргументом критиков является высокая стоимость проекта. Однако достройка будет стоить значительно дешевле, чем строительство новой АЭС с нуля. Общая сумма составляет около 3 миллиардов долларов, что значительно меньше аналогичных европейских проектов. Например, Польша планирует строительство атомной станции за 14,5 миллиарда долларов.

Также авторы статьи отмечают, что весь мир движется в направлении развития атомной энергетики, что зафиксировано соглашениями СОР, подписантами которых является и Украина

Переговоры между Украиной и Болгарией продолжаются более двух лет, и окончательное согласование соглашения ожидается в ближайшее время. Если Верховная Рада поддержит законопроект, строительство может начаться уже в этом году, а запуск третьего энергоблока планируется на 2028 год.