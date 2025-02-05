Про це зазначили у матеріалі РБК-Україна. Одним із головних аргументів противників добудови, за словами журналістів, є твердження, що нові енергоблоки працюватимуть на російському паливі.

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Втім, у законопроєкті №11146 прямо зазначено, що реактори ВВЕР-1000 використовуватимуть виключно паливо американської компанії Westinghouse або паливо українського виробництва за її технологією. Аналогічна практика вже діє в Болгарії, де Westinghouse постачає паливо для АЕС "Козлодуй".

Ще один поширений міф – це нібито "російське походження" реакторів, що становить загрозу. Насправді ВВЕР-1000 – це стандартна технологія, на якій працюють усі атомні енергоблоки в Україні, а більшість компонентів для них були виготовлені українськими підприємствами. Крім того, енергоблоки будуть модернізовані відповідно до міжнародних стандартів безпеки, що підтвердив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Також скептики ставлять під сумнів необхідність будівництва, заявляючи, що Україні не потрібно більше атомної генерації. Проте, за офіційною статистикою, у 2024 році імпорт електроенергії зріс у 5,5 раза, а дефіцит електроенергії після завершення війни може тільки посилитися. Добудова ХАЕС дозволить не лише покрити внутрішні потреби, а й відновити експорт електроенергії до ЄС, зокрема до Польщі.

Ще одним аргументом критиків є висока вартість проєкту. Проте добудова коштуватиме значно дешевше, ніж будівництво нової АЕС з нуля. Загальна сума становить близько 3 мільярдів доларів, що значно менше за аналогічні європейські проєкти. Наприклад, Польща планує будівництво атомної станції за 14,5 мільярда доларів.

Також автори статті зазначають, що весь світ рухається в напрямку розвитку атомної енергетики, що зафіксовано угодами СОР, підписантами яких є й Україна

Переговори між Україною та Болгарією тривають понад два роки, і остаточне узгодження угоди очікується найближчим часом. Якщо Верховна Рада підтримає законопроєкт, будівництво може розпочатися вже цього року, а запуск третього енергоблока планується на 2028 рік.