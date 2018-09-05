Доступ ГПУ к телефону журналистки "Схем": Луценко предложил Седлецкой встретиться

Главный редактор программы антикоррупционных расследований "Схемы" Наталья Седлецкая сообщила, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пригласил ее на встречу в среду, 5 августа, чтобы объяснить получение прокуратурой доступа к информации с ее телефона.

Об этом Седлецкая написала на своей странице в Facebook.

24 канал сообщал, что суд разрешил ГПУ получить от провайдера информацию с телефона Натальи Седлецкой – руководительницы программы журналистских расследований "Схемы". Она вместе с рядом других журналистов проходит свидетелем в деле о возможном разглашении государственной тайны и данных досудебного расследования директором НАБУ Артемом Сытником.

Читайте также: Проверка Генпрокуратурой телефона журналистки "Схем": нардепы просят встречи с Луценко

Вчера около полуночи мне позвонила пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган. Сообщила, что генпрокурор приглашает меня сегодня на закрытую встречу. Без камеры. На 15:30. Цель – якобы, чтобы объяснить, зачем ГПУ прибегла к такому шагу – снять информацию с моего телефона за полтора года,

– написала журналистка.

Она отметила, что по утверждению ГПУ, следствие интересует только передвижение и местонахождение телефона, а не SMS или содержание ее разговоров.

"Не извиниться. Не признать, что это излишество, которое отменят. Что это самоуправство следователя, которого накажут. А объяснить, что иначе как изучить мои маршруты за 17 месяцев, они собрать доказательства об одном дне не могли", – возмутилась Седлецкая.

Вместе с тем она заявила, что "Радио Свобода" приглашает Луценко в это же время в 15:30 "вместо кулуарной встречи за закрытыми дверями дать открытый комментарий в прямом эфире".

"В деле, которое вызвало такой резонанс, генпрокурор должен найти в себе смелость публично объяснить такой шаг своего подчиненного и быть готовым открыто ответить на все вопросы", – отметила журналистка.