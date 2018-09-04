Проверка Генпрокуратурой телефона журналистки "Схем": нардепы просят встречи с Луценко

Группа народных депутатов Украины подписали обращение к генеральному прокурору Юрию Луценко с просьбой о безотлагательном приеме из-за решения суда о предоставлении доступа ГПУ к телефону журналистки программы "Схемы" Натальи Седлецкой в течение 17 месяцев.

Об этом говорится в обращении народных избранников.

Соответствующее обращение подписали народные депутаты Мустафа Найем, Светлана Залищук, Сергей Евтушок, Сергей Лещенко, Ольга Червакова, Елена Сотник, Виктория Войцицкая, Юрий Левченко, Алексей Рябчин, Алена Шкрум, Иван Крулько, Оксана Юринец, Павел Ризаненко, Леонид Емец.

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Обращение народных депутатов к Луценку из-за ситуации с Седлецкой



Обращение нардепов

Напомним, 27 августа Печерский райсуд Киева на требование ГПУ дал разрешение получить от провайдера информацию с телефона руководителя программы журналистских расследований "Схемы" Натальи Седлецкой. Она вместе с рядом других журналистов проходит свидетелем в деле о возможном разглашении государственной тайны и данных досудебного расследования директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Ситником.



К слову, за это время редакция "Схем" провела и опубликовала ряд расследований об украинских чиновниках, включительно с деятельностью генерального прокурора.