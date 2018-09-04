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Проверка Генпрокуратурой телефона журналистки "Схем": нардепы просят встречи с Луценко

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Наталья Седлецкая
Наталья Седлецкая / Detector.media

Группа народных депутатов Украины подписали обращение к генеральному прокурору Юрию Луценко с просьбой о безотлагательном приеме из-за решения суда о предоставлении доступа ГПУ к телефону журналистки программы "Схемы" Натальи Седлецкой в течение 17 месяцев.

Об этом говорится в обращении народных избранников.

Соответствующее обращение подписали народные депутаты Мустафа Найем, Светлана Залищук, Сергей Евтушок, Сергей Лещенко, Ольга Червакова, Елена Сотник, Виктория Войцицкая, Юрий Левченко, Алексей Рябчин, Алена Шкрум, Иван Крулько, Оксана Юринец, Павел Ризаненко, Леонид Емец.

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Нардепи звернення Седлецька Схеми ГПУ

Обращение народных депутатов к Луценку из-за ситуации с Седлецкой

Журналісти Седлецька Схеми народні депутати ГПУ Луценко
Обращение нардепов

Напомним, 27 августа Печерский райсуд Киева на требование ГПУ дал разрешение получить от провайдера информацию с телефона руководителя программы журналистских расследований "Схемы" Натальи Седлецкой. Она вместе с рядом других журналистов проходит свидетелем в деле о возможном разглашении государственной тайны и данных досудебного расследования директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Ситником.

К слову, за это время редакция "Схем" провела и опубликовала ряд расследований об украинских чиновниках, включительно с деятельностью генерального прокурора.

Теги: Новости Украины Сергей Лещенко Мустафа Найем Юрий Луценко Расследования ГПУ Медиа СМИ журналисты Новости политики
Источник: 24 канал
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