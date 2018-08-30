Журналистов в Украине запугивают перед выборами, – Transparency International

Бьют, угрожают, мешают – в общем, давят на журналистов в Украине все чаще и всеми возможными способами. По данным Института массовой информации, только в 2018 году на украинских работников СМИ нападали более 20 раз. А еще полсотне препятствовали в исполнении своих профессиональных обязанностей. Угрозы же просто невозможно сосчитать.

Третьего марта 2018 года работники полиции разогнали палаточный городок под Верховной Радой. В центре событий был и журналист "Радио Свобода" Сергей Нуженко.

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Вдруг полицейский подошел к корреспонденту со спины и распылил газ ему в лицо.

Я почувствовал физически струю от газового баллончика, и сразу же справа от меня побежал работник полиции, в руках держал этот баллончик,

– рассказал журналист Сергей Нуженко.

Во время столкновения между нацкорпусом и полицией на столичных Осокорках в фотокорреспондента, заслуженного журналиста Украины Ефрема Лукацього, тоже брызнули газом. Профессиональный фотограф даже успел это сфотографировать. Нападавшим оказался полицейский.



Журналисты начали вспоминать бурный 2010 и страшный 2014 год



Во время столкновения в Святошинском суде полицейские повалили на землю и избили журналиста "Громадського" Дмитрия Реплянчука.

Меня повалили на землю. Сначала один человек, потом еще трое бойцов полка начали меня бить ногами. Я закрылся, сгруппировался и держал возле себя камеру,

– вспомнил журналист "Общественного" Дмитрий Реплянчук.

Во всех случаях правоохранители четко понимали, что нападают на журналистов. Те имели при себе удостоверения, держали в руках профессиональную технику. В делах Ефрема Лукацього и Сергея Нуженка фигурируют бойцы спецподразделения ТОР, входящего в состав патрульной полиции.

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Руководство подразделения на запрос журналистов, почему их бойцы игнорируют опознавательные знаки работников ОМП, направило отписку: "Проводится служебная проверка и выяснение всех обстоятельств событий по каждому сообщения о возможных неправомерных действиях патрульных полицейских и в случаях, предусмотренных законом, применяются соответствующие дисциплинарные взыскания". Поэтому полицейские получали только дисциплинарные наказания, то есть штраф. А перед журналистами руководство вежливо извинялось.

Руководство фактически толерантно относится к противодействию журналистам, особенно если это касается расследований деятельности определенных чиновников или освещения противостояний вокруг противодействия застроек. На самом деле безнаказанность порождает увеличение насилия,

– пояснил исполнительный директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин.

А с приближением президентских и парламентских выборов ситуация обострится, предостерегают в Transparency International. К сожалению, новые правоохранители часто не изменяют старым традициям.