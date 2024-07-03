При входе в помещение филармонии посетителей проверяют через металлодетекторы. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что в филармонии проходят спектакли драмтеатра, а среди посетителей в основном пенсионеры.

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Филармония без музыки, спорткомплекс без спорта

Андрющенко отметил, что в филармонии выступают актеры драматического театра, который сейчас оккупированный. Рядом с этим зданием расположен спортивный комплекс, где не проходит никаких спортивных мероприятий. Перед входом в филармонию открыта выставка фотографий. На этом сегодня и базируется культурная жизнь мариупольцев.

Это последствия строительства не филармонии, а судилища. Обращаю внимание на металлодетекторы, а также на телевизоры, зачем они в филармониях? Потому что там готовили шоу. До сих пор не понятно, почему отменили там судилище. Думаю, что первопричиной стало наступление ВСУ на Харьковщине, возвращение Херсонщины, россиянам тогда было не до того,

– озвучил Андрющенко.

Мест для отдыха почти не осталось

Советник городского головы Мариуполя объясняет наличие посетителей в филармонии тем, что у людей просто нет больше выбора, где проводить свое время, ведь мест отдыха в Мариуполе после оккупации практически не осталось.

"Есть один коллаборационный кинотеатр, там показывают украденное кино, переведенное на русский язык. Есть филармония. Это единственные места досуга в городе, где проживает 150 тысяч человек. Даже те кафе, что пооткрывались, набиты то "кадыровцами", то дагестанцами, то просто оккупантами. Люди туда не ходят", – рассказал Андрющенко.

В Мариуполе в районе Нахимовского училища на стадии завершения строительство ледовых арен. Они, со слов Андрющенко, предусмотрены больше для игры в хоккей. Он рассказал, что за возведение этих объектов отвечал бывший заместитель Шойгу – Иванов, который сейчас находится за решеткой в России. Андрющенко прогнозирует, основываясь на предыдущем опыте, что эти арены не будут пользоваться спросом среди населения.