На вході в приміщення філармонії відвідувачів перевіряють через металодетектори. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що у філармонії проходять вистави драмтеатру, а серед відвідувачів в основному пенсіонери.

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Філармонія без музики, спорткомплекс без спорту

Андрющенко зауважив, що у філармонії виступають актори драматичного театру, який є наразі окупованим. Поруч з цією будівлею розташований спортивний комплекс, де не проходить ніяких спортивних заходів. Перед входом у філармонію відкрита виставка фотографій. На цьому сьогодні й базується культурне життя маріупольців.

Це наслідки будівництва не філармонії, а судилища. Звертаю увагу на металодетектори, а також на телевізори, навіщо вони в філармоніях? Бо там готували шоу. Досі не зрозуміло, чому скасували там судилище. Думаю, що першопричиною став наступ ЗСУ на Харківщині, повернення Херсонщини, росіянам тоді було не до того,

– озвучив Андрющенко.

Місць для відпочинку майже не залишилось

Радник міського голови Маріуполя пояснює наявність відвідувачів у філармонії тим, що в людей просто немає більше вибору, де проводити свій час, адже місць відпочинку в Маріуполі після окупації практично не залишилось.

"Є один колабораційний кінотеатр, там показують вкрадене кіно, переведене на російську мову. Є філармонія. Це єдині місця дозвілля в місті, де проживає 150 тисяч людей. Навіть ті кафе, що повідкривалися, набиті то "кадирівцями", то дагестанцями, то просто окупантами. Люди туди не ходять", – розповів Андрющенко.

В Маріуполі в районі Нахімовського училища на стадії завершення будівництво льодових арен. Вони, зі слів Андрющенка, передбачені більше для гри в хокей. Він розповів, що за зведення цих об’єктів відповідав колишній заступник Шойгу – Іванов, який зараз перебуває за ґратами в Росії. Андрющенко прогнозує, базуючись на попередньому досвіді, що ці арени не будуть мати попит серед населення.