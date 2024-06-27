Коли окупантам вдасться її запустити, то це ускладнить ситуацію для наших військових. Знищити такий логістичний шлях росіян буде доволі складно. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, коли загарбники можуть запустити перші потяги.

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Часу обмаль

Залізницю добудовують. Минулого тижня активно добудовували вже точки єднання. Там, де зараз відбуваються роботи, важко все це фіксувати, тому що територію досить сильно охороняють. Не дарма росіяни самі цього не висвітлюють, щодо цього є цензура,

– зазначив Петро Андрющенко.

Втім, попри високу секретність, українцям все ж вдається розвідувати певну інформацію про стан залізниці. Так, наприклад, впродовж минулого тижня взагалі не працювали докери – робітники порту. Керівництво порту повідомило, що це через перекрите залізничне сполучення Донецьк – Волноваха – Маріуполь через будівництво вузлової станції в районі станції Карань.

"Це означає, що ще цього або вже наступного тижня ми побачимо рух перших потягів. Так само ми помічаємо, як у порту Маріуполя з'явився перший мобільний гусеничний кран, який притягли залізницею. Навряд чи з заводу Ілліча, ймовірно, десь із Волновахи. Поки не з Росії, але залишається обмаль часу перш ніж ми побачимо перші потяги", – зауважив Андрющенко.

За словами радника мера Маріуполя, з огляду на те, де їздитимуть потяги, можна буде зрозуміти військові плани росіян.