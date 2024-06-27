Когда оккупантам удастся ее запустить, то это усложнит ситуацию для наших военных. Уничтожить такой логистический путь россиян будет довольно сложно. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, когда захватчики могут запустить первые поезда.

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Времени мало

Железную дорогу достраивают. На прошлой неделе активно достраивали уже точки соединения. Там, где сейчас происходят работы, трудно все это фиксировать, потому что территорию достаточно сильно охраняют. Не зря россияне сами этого не освещают, по этому поводу есть цензура,

– отметил Петр Андрющенко.

Впрочем, несмотря на высокую секретность, украинцам все же удается разведывать определенную информацию о состоянии железной дороги. Так, например, в течение прошлой недели вообще не работали докеры – рабочие порта. Руководство порта сообщило, что это из-за перекрытого железнодорожного сообщения Донецк – Волноваха – Мариуполь из-за строительства узловой станции в районе станции Карань.

"Это означает, что еще на этой или уже на следующей неделе мы увидим движение первых поездов. Так же мы замечаем, как в порту Мариуполя появился первый мобильный гусеничный кран, который притащили по железной дороге. Вряд ли с завода Ильича, вероятно, где-то из Волновахи. Пока не из России, но остается мало времени прежде чем мы увидим первые поезда", – отметил Андрющенко.

По словам советника мэра Мариуполя, учитывая то, где будут ездить поезда, можно будет понять военные планы россиян.