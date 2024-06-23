Разрешение бить американским оружием

Это затрудняет возможности украинских военных эффективно обороняться. Поэтому, защитники надеются на разрешение наносить более глубокие удары американским оружием.

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В статье отмечают, что через несколько недель после решения США разрешить использование этого оружия для ограниченных ударов на территории террористической страны, украинские войска уже достигли определенных успехов в остановке наступления.

Нужна большая дальность ударов

По последним отчетам, украинские силы использовали артиллерию и ракетные системы для защиты Харьковщины, где концентрируются вражеские силы. Однако военные командиры недовольны ограничениями на использование ракет большой дальности, таких как ATACMS, которые могли бы позволить удары на значительное расстояния вглубь территории России, где расположены командные пункты и военная инфраструктура.

Хотя США расширили возможности украинского оружия для контрударов в более широком регионе, ограничения на использование ракет против России пока остаются в силе.

Украина отмечает, что нуждается в более широких возможностях для атак по важным целям в России, в частности по аэродромам и военным объектам, которые являются критическими для российской военной машины.

Справочно. В новом отчете ISW говорится, что Пентагон все еще запрещает ВСУ бить по военным объектам на территории России американским оружием, если те не атакуют территорию Украины или не бьют по позициям ВСУ.