Дозвіл бити американською зброєю

Це ускладнює можливості українських військових ефективно оборонятися. Тож, захисники сподіваються на дозвіл завдавати глибші удари американською зброєю.

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У статті зазначають, що через кілька тижнів після рішення США дозволити використання цієї зброї для обмежених ударів на території терористичної країни, українські війська вже досягли певних успіхів у зупиненні наступу.

Потрібна більша дальність ударів

За останніми звітами, українські сили використали артилерію та ракетні системи для захисту Харківщини, де концентруються ворожі сили. Однак військові командири невдоволені обмеженнями на використання ракет великої дальності, таких як ATACMS, які могли б дозволити удари на значний відстані вглиб території Росії, де розташовані командні пункти і військова інфраструктура.

Хоча США розширили можливості української зброї для контрударів у більш широкому регіоні, обмеження на використання ракет проти Росії поки що залишаються в силі.

Україна зазначає, що потребує ширших можливостей для атак по важливих цілях в Росії, зокрема по аеродромах і військових об'єктах, які є критичними для російської військової машини.

Довідково. У новому звіті ISW ідеться, що Пентагон все ще забороняє ЗСУ бити по військових об'єктах на території Росії американською зброєю, якщо ті не атакують територію України чи не б'ють по позиціях ЗСУ.