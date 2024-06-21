З військового погляду таке рішення розширює географію застосування американської зброї по російській території. Військовий експерт Сергій Грабський пояснив 24 Каналу, яке у цій ситуації політичне забарвлення.

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Про що свідчить рішення США

За словами військового експерта, у США нарешті перемогла логіка. Адже немає жодного сенсу однією рукою давати зброю, а іншою – забороняти її використовувати. Якщо агресор може безкарно формувати свої підрозділи й зосереджувати військовий потенціал на кордоні з Україною, то це все має бути знищено ще до перетину адміністративної межі.

З огляду на таке рішення, мовиться про зміни акцентів у міжнародних договорах щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Завдання ударів озброєнням дальністю більш як 300 кілометрів в алгоритмі "земля – земля" розглядається як потенційне використання засобів, які можуть нести ядерний заряд.

"Можна нас привітати з тим, що США ухвалили логічне рішення, проаналізувавши або оцінивши загрозу потенційного застосування ядерної зброї з боку Росії. Дочекаємося звісно офіційної заяви, а не видання. Проте це вже може свідчити, що американці відсунули червоні лінії. Маючи певний український оптимізм, можемо говорити, що через певний проміжок часу, внаслідок кропіткої, напруженої, постійної роботи й тиску, у небі України з'являться старі й добрі ракети Tomahawk", – припустив Сергій Грабовський.