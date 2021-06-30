Довбик – надежда: иноСМИ объяснили сенсацию матча Украина – Швеция

Осторожный подход и фирменный украинский стиль помогли сборной Андрея Шевченко пройти дальше по сетке Евро-2020, считают журналисты.

Они стояли возле края поля, хлопая в ладоши со звуком грома в унисон с поддержкой фанатов. Украинских фанатов на "Хэмпден Парк" в Глазго было немного, но их было слышно. Андрей Шевченко, Александр Зинченко и Артем Довбик – бог, сын и надежда украинского футбола – во главе формации, пишет The Atletic.

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Поток эмоций после победы

Если бы адреналин вылился из украинских тел, он бы залил тот уголок празднования. Команда за несколько минут до этого впервые вышла в четвертьфинал Евро. Фанаты спустились к первому ряду, чтобы посмотреть и прикоснуться к самому новому члену украинской футбольной команды – Артему Довбику который забил победный гол шведам.

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Украина празднует победу в матче со шведами / Фото 9joma

Для Зинченко, которого давно считали золотым мальчиком украинского футбола, это было крещение огнем. И он тоже стал героем нации в этот вечер. Шевченко не знал, что делать после финального свистка. Он вернулся к скамейке запасных, ожидая, чтобы кто-то еще побежал с ним праздновать.

А затем главный тренер и голкипер Бущан кричали друг на друга несколько секунд, чтобы понять, не в трансе ли они. Одни фанаты, одетые в желтое, прыгали и обнимались. Другие – глубже вдавливались в свои кресла.

Невероятные результаты игр на вылет

Возможно, сценаристы использовали все свое воображение на 1/8 финала. Наибольшая драма всегда разворачивалась на последних минутах дополнительного времени. Хорваты забили два гола подряд, чтобы напугать Испанию и перевести игру в овертайм (впрочем, там же пропустили два в ответ – 24). Швейцарцы сделали то же с чемпионами мира французами (которые позже проиграли по пенальти – 24).

Драма также висела над матчем на лондонском "Уэмбли" между Англией и Германией. Сложно за всем этим было следить? Матч Швеция – Украина несколько разрядил ситуацию, но до времени. Шведы – организованная и функциональная команда, которая строила свой успех на солидном фундаменте.

Украина больше разочаровывала на этом Евро и вышла дальше только как последняя из третьих команд. Футболисты получили лишь одну победу – над явным аутсайдером Северной Македонией. Возможно, отбор на групповой этап должен быть более жестким, возможно он не отражает реальной силы команд.

Но футбол все равно возьмет наши сердца в крепкие объятия, как он это делает уже на протяжении почти 20 дней. Страны, которые связаны историей и хорошими отношениями, должны определить победителя на поле.

Столкновение стилей

Эту игру рекламировали как столкновение двух стилей, но там было несколько больше. Шведы атаковали, но украинцам удавалось дольше держать мяч и задавать комфортный темп.

Украина была разной Сначала создавала много моментов с Нидерландами, хотя проиграла 3:2. Затем была провальной с Австрией, а с Северной Македонией не могла контролировать свое лидерство. Андрей Шевченко выбирал свой состав осторожно, изменив схему с 4-3-3 на 5-3-2 и оставив в запасе полузащитников Виталия Миколенко и Руслана Малиновского.

Зинченко, как самый талантливый в центре поля, должен был усилить влияние команды в нападении. Но здесь его подвинули на позицию левого защитника, более привычную для него на клубном уровне.

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Между тем Швеция осталась верной схеме 4-4-2 во время защиты, но в атаке была гораздо более гибкой и эффективной. Комбинация на правом фланге из Микаэля Лустига и Себастьяна Ларссона, которым на пару 70 лет, может не производить впечатление. Но их надежность играла роль в структуре, призванной освободить от оборонительных действий звезду Эмиля Форсберга.

На противоположном, левом фланге, Людвиг Августинссон имел немного более продвинутую вперед позицию, сбалансированную задней тройкой. По крайней мере, она была тройкой до красной карточки Даниэльсона. Форсберг мог более свободно передвигаться, а впереди играли Деян Кулусевски и Александр Исаак.

Украинский тактический успех

Шведское нападение играло вместе и постоянно меняло позиции на краю штрафной площадки Украины. Но суть игры сводилась к одному: какая команда, каждая имея функциональных игроков, будет доводить к ним мяч чаще? Форсберг пытался протиснуться сквозь украинское море.

В то время сами украинцы имели проблемы с передачами для Зинченко. Впрочем, ситуация начала меняться где-то посередине первого тайма. Тогда игроки команды Шевченко начали окружать шведов в центре поля и использовать ширину расположения своих фланговых защитников.

Развязка наступила на 27-й минуте, когда Николай Шапаренко отдал направо на Андрея Ярмоленко, который загнал круглого на дальнюю штангу внешней стороной стопы. Замкнул передачу Александр Зинченко, пробив мимо Робина Ольсена. У Швеции были свои моменты и один из них она реализовала – почти "в раздевалку" забил Эмиль Форсберг.

Как сказано выше, Эмиль стал двигаться более централизованно с Исааком и Кулусевски. Его выстрел с помощью рикошета пролетел над Бущаном. Второй тайм начался с того, что Сергей Сидорчук попал в штангу.

Красная карточка изменила все

Для двух осторожных команд, ничья не была чем-то, что нужно избегать. Но красная карточка для Маркуса Даниэльсона на 99-й минуте оставила Швецию без надежды выиграть без серии пенальти. Центральный защитник бросился за мячом и хотя он выбил его в контакте с Бесединым, импульс заставил его врезаться прямой ногой в украинца.

Толпа и телезрители коллективно скривились, когда камера показала изогнутую ногу Артема Беседина. После просмотра VAR, главный арбитр удалил Даниэльсона. Артема пришлось снять, хотя он сам вышел 10 минут назад.

Удаление игрока шведов с поля / Фото Sky Sports

Однако, решающей оказалась следующая замена Шевченко. Она в чем тоже была вынужденной – Андрей Ярмоленко тоже пострадал в очередном столкновении и уступил место на поле другому Артему – Довбику, игроку "Днепр-1". Для него это был лишь третий выход на поле в футболке сборной.

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Несмотря на численное преимущество и шесть замен с обеих сторон, дополнительное время медленно приближалось к серии пенальти, которая снова сравняла шансы команд. Поэтому когда Зинченко выбил мяч далеко, мало кто ожидал гол. Дома в "МанСити" его позиция не поддается точной оценке. Центр защиты, фланг защиты, центр полузащиты или атакующий полузащитник? Никто не может сказать точно, все зависит от матча и схемы от Гвардиолы.

Как вообще Довбик попал в состав

Кроссы бывают разными: одни нацелены на партнера, другие – на свободную зону, тогда же судьба решает эпизод. Довбик оказался между Виктором Линделёфом и Филиппом Эландером и нанес удар. Линделёф не смог его заблокировать на ближней штанге, Эландер не прикрыл его.

Это отдельная история, как Артем Довбик вообще поехал на Евро со сборной Украины. Если бы пандемия не уничтожила цивилизацию, этот нападающий не снимал бы футболку, показывая всем свой GPS-трекер. Сейчас он не достиг вершин, на которые надеялся, когда в 19 лет получил первый вызов в сборную.

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Это был 2016 год, он только переехал играть в Молдову. А вторник 29 июня 2021 года стал днем, когда он впервые почувствовал вкус большого турнира и соревнования. Его нынешний клуб "СК Днепр-1" имеет свою непростую историю. Некоторые фанаты считают, что он пытается переписать славные страницы прошлой команды, которая называлась просто "Днепр".

Артем Довбик празднует свой первый гол за сборную / Фото Sport News Africa

Тогда Довбик покинул Днепр и провел два года в клубе "Мидтьюлланд" (18 матчей, 1 гол) и год в "Сендерюске" (18 матчей, 2 гола). Чтобы вписать свое имя в историю, ему понадобилось 16 минут. Он стал футболистом, который отправил Украины туда, где она раньше никогда не бывала.

Его удар головой в падении – точное время 120:37 – стал вторым самым поздним взятием ворот на Евро, уступая лишь турку Семиху Шентюрку против Хорватии в 2008 году. Так Довбик побил рекорд, установленный самим Мишелем Платини!