Доверяйте своим: самое сложное в переговорах с русскими – впереди

Переговоры – это очень прикладная штука, которая может менять траекторию. Те, у кого глаза и уши передают сигналы сначала в мозг, а не сразу в рот, без труда могут убедиться. Ключевой тезис: все решится на поле боя.

Из России сбили спесь

Сначала российская сторона по традиции надувала щёки и разговарила через губу.

Затем Лавров занервничал по поводу того, что укранская сторона вероломно отошла от ранее согласованных позиций.

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Потом диалог утратил ритмичность и перешёл в стадию обмена комментариями. Динамику тональности комментариев вы можете оценить сами.

После чего российская сторона начала зудеть по поводу неконструктивного поведения украинской делегации.

Потом Кремль начал прямым текстом говорить, что готов к переговорам, когда "обнаглевший" Киев решит вернуться в процесс.

Сейчас о немедленном прекращении огня и стремительном начале переговоров (в интересах России) начали вещать европейские деятели...

Это всё к чему?

Если на этой стадии для нужд переговороного процесса в интересах Украины будет необходимо привлечь творческий гений Михаила Михайловича Поплавского – его немедленно назначат главой делегации.

Делегация может быть усилена доктором Комаровским, научным коллективом Национального антарктического центра и другими уважаемыми людьми. Которые будут решать задачу на конкретной стадии переговоров.

Поэтому ещё раз повторю – доверяйте своим. Доверяйте своим.

Вполне может статься, что интересы Украины разойдутся с интересами партнёров, от помощи которых мы зависим. Чем дальше, тем больше.

В этот момент особенно помните – доверяйте своим.

Отстоять нашу позицию будет крайне сложно. Если вам кажется, что вы можете провести переговоры лучше – о тдохните.

Все сложно

Элементы переговорной тактики могут решать задачу, которая для вас неочевидна. У нас сотни людей в плену.

У нас тысячи людей (гражданских) в подвалах, многие под пытками. Нам необходимо оружие и деньги.

Позиция Турции по Швеции и Финляндии в НАТО должна намекнуть, что ситуация нелинейная даже там, где всё кажется очевидным.

Поэтому точка приложения критики должны быть за рубежом.

Не нужно давить на тех, кто и так под страшным давлением. Переговорщикам, как и армии, требуется поддержка.

Крепкий тыл

Политико-дипломатический фронт подразумевает политико-дипломатический тыл. В тылу должен быть порядок.

Суета некоторых западных лидеров по поводу переговоров - это одновременно и позитивный, и тревожный сигнал.

Война – это следствие того, что Россия не смогла решить свои вопросы за столом переговоров в 2019 – 2021 году. Даже несмотря на то, что интересы партнёров часто совпадали с интересами Кремля, и давление было страшное.

Целы окуупанта

Сейчас уже очевидно, что война тоже не позволяет Москве достичь целей. Поэтому нарастают усилия, чтобы зафиксировать выгодное для России положение (когда она захватила 4,5 области + Крым) перед паузой и пока не начался откат.

Наш манёвр могут попытаться ограничить. Не становитесь частью этих попыток.

Мы прошли примерно 20 из примерно 30 критических дней. Пока всё предсказуемо.

Публичного негатива стало больше, есть трагические ситуации, но есть признаки укрепления обороны, в том числе – за счёт тяжёлого западного оружия. До конца мая наверняка будут эмоциальные качели. Надо вытерпеть

Евакуація з Азовсталі: все, що потрібно знати – дивіться відео: