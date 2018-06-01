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Доверяют ли украинцы международным экспертам относительно создания Антикорсуда: исследование

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Украинцы хотят, чтобы судей в антикоррупционный суд избирали международные эксперты или украинские антикоррупционные деятели.

Такие результаты представил фонд "Демократические инициативы".

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Международным экспертам доверяют 38% украинцев, а антикоррупционным общественным организациям – 47%. При этом судьям от органов судебного самоуправления – только 9% граждан.

Эксперты опросили также представителей различных политических партий. Так вот, почти половина политиков за то, чтобы Антикоррупционный суд формировали международные эксперты.

Отметим, что в конце мая нардепы начали рассмотрение президентского законопроекта "О Высшем антикоррупционном суде". Но до сих пор продолжаются переговоры о роли Общественного совета международных экспертов при отборе судей. МВФ и Венецианская комиссия настаивают на том, чтобы эксперты имели право вето. Но в пропрезидентской фракции говорят, что это противоречит Конституции Украины.

Это аргумент, который высосан из пальца, потому что в действительности окончательное решение относительно назначать или не назначать судей все равно принимают два конституционные органа, то есть именно те, кто прописан в Конституции. Это Высший совет правосудия, который может отклонить кандидатуру, и Президент, который собственно издает указ о назначении,
– убежден заместитель председателя правления Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида.

Теги: Новости Украины Новости политики Антикоррупционный суд
Источник: 24 канал
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