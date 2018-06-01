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Чи довіряють українці міжнародним експертам щодо створення Антикорсуду: результати дослідження

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Українці хочуть, щоб суддів до антикорупційного суду обирали міжнародні експерти або українські антикорупційні діячі.

Такі результати презентував фонд "Демократичні ініціативи".

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Міжнародним експертам довіряють 38% українців, а антикорупційним громадським організаціям – 47%. При цьому суддям від органів судового самоврядування – лише 9% громадян.

Експерти опитали також представників різних політичних партій. Так от, майже половина політиків за те, щоб Антикорупційний суд формували міжнародні експерти.

Зазначимо, що наприкінці травня нардепи почали розгляд президентського законопроекту "Про Вищий антикорупційний суд". Але досі тривають перемовини щодо ролі Громадської ради міжнародних експертів під час відбору суддів. МВФ і Венеційська комісія наполягають на тому, щоб експерти мали право вето. Але у пропрезидентській фракції кажуть, що це суперечить Конституції України.

Це аргумент, який висмоктаний із пальця, тому що насправді кінцеве рішення стосовно призначати чи не призначати суддів все одно приймають два конституційні органи, тобто саме ті, хто прописаний в Конституції. Це Вища рада правосуддя, яка може відхилити кандидатуру, і Президент, який власне видає указ про призначення,
– переконаний заступник Голови правління Центру політико-правових реформ Роман Куйбіда. 

Теги: Новини України Новини політики Антикорупційний суд
Джерело: 24 канал
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