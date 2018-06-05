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Доверять или нет: в Украине становится популярным исследование на полиграфе

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Человек почти не может контролировать частоту дыхания, пульс, давление, температуру тела. Даже если мы что-то пытаемся скрыть, то физиология выдаст. Так она выдала и нардепа Надежду Савченко.

СБУ накануне обнародовала результаты психологической экспертизы относительно намерений Надежды Савченко. И полиграф подтвердил: она готовила силовой переворот.

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Основатель Всеукраинской ассоциации полиграфологов Владимир Ведмидь отметил, что результаты этой экспертизы не менее достоверны, чем психологическая, графилогическая или медицинская экспертизы.

Во время проверки можно только отвечать на вопросы. Говорите правду или лжете – устройство показывает похожый на кардиограмму график. Однако, одно лишь полиграфическое исследование не может быть доказательством для суда. Оно может быть одной из составляющих психологической экспертизы.

Доказательствами могут быть любые фактические данные, в том числе и судебные экспертизы. Законом о судебной экспертизе полиграф предусмотрен,
– сказал Владимир Ведмидь.

Именно в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз специалисты проверяли на полиграфе нардепа Надежду Савченко, которую подозревают в подготовке терактов и госпереворота. Надежда согласилась отвечать не на все вопросы, но даже этого оказалось достаточно, чтобы сделать вывод: Савченко готова пойти на преступления, чтобы захватить государственную власть.

Заведующий отделом психологических исследований Юрий Ирхин был председателем комиссии, которая проводила психологическую экспертизу Савченко, сказал, что проходить эту процедуру могут только психически здоровые люди, а в достоверности результатов не сомневается.

Авторитетно заявляю: Савченко не просто полноценный, а психически здоровый человек. Ее психическое состояние – в пределах идеальной нормы,
– заявил заведующий отделом Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Юрий Ирхин.

Между тем, полиграф уже давно ушел в народ, ему доверяют все больше отечественных работодателей. По заключению экспертизы принимают на работу, например, волонтеров фонда "Вернись живым". Они еженедельно собирают по несколько сотен тысяч гривен на нужды армии, а это 130 миллионов за 4 года.

Мы хотим знать, что человек, который к нам приходит, не ворует и человек не сливает информацию на ту сторону. Мне не известно ни об одном другом инструменте, который позволяет копнуть столь глубоко, как полиграф,
– прокомментировал основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

Полиграфическое исследование рекомендуют применять и при создании Государственного бюро расследований. Правда, экс-руководитель департамента по вопросам люстрации Татьяна Козаченко не доверяет полиграфу на 100%.

Она говорит, что сама проходила эту экспертизу, когда в 2015-м году обнаружила поддельный документ, с помощью которого хотели спасти от люстрации одного налоговика. Козаченко сообщила об этом правоохранителям, однако, с обысками пришли именно к ней. Тогда пройти проверку на детекторе лжи вызвалась сама.

Если говорить о человеке, который проходит полиграф, он может воспринимать эту информацию или волноваться по другим основаниям, которые не известны полиграфологу. Точно вам скажу: были вопросы, ответ на которые меня не удовлетворил,
– сказала председатель Общественного совета по вопросам люстрации при Министерстве юстиции Татьяна Козаченко.

Действительно, эмоции влияют на результаты проверки, говорят эксперты. Но искусству контролировать их надо учиться, а таких людей – единицы. Украинские правоохранители используют этот метод уже 20 лет и убеждают – почти никогда не подводил.

Автор: Марина Молька
Теги: Новости Украины Расследования Надежда Савченко
Источник: 24 Канал
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