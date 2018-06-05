Довіряти чи ні: в Україні стає популярним дослідження на поліграфі

Людина майже не може контролювати частоту дихання, пульс, тиск, температуру тіла. Навіть якщо ми щось намагаємося приховати, то фізіологія видасть. Так вона видала і нардепа Надію Савченко.

СБУ напередодні оприлюднила результати психологічної експертизи щодо намірів Надії Савченко. І поліграф підтвердив: вона готувала насильницький переворот.

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Засновник Всеукраїнської асоціації поліграфологів Володимир Ведмідь зазначив, що результати цієї експертизи не менш достовірні, ніж результати психологічної, графілогічної чи медичної експертизи.

Під час перевірки можна лише відповідати на запитання. Кажете правду чи брешете – пристрій показує схожий на кардіограму графік. Однак, одне лише поліграфічне дослідження не може бути доказом для суду. Вона може бути однією зі складових психологічної експертизи.

Доказами можуть бути будь-які фактичні дані, в тому числі й судові експертизи. Законом про судову експертизу поліграф передбачено,

– сказав Володимир Ведмідь.

Саме в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз фахівці перевіряли на поліграфі нардепа Надію Савченко, яку підозрюють у підготовці терактів та держперевороту. Надія погодилась відповідати не на всі запитання, але навіть цього виявилось достатньо, аби зробити висновок: Савченко готова піти на злочини, аби захопити державну владу.

Завідувач відділом психологічних досліджень Юрій Ірхін був головою комісії, яка проводила психологічну експертизу Савченко, сказав, що проходити цю процедуру можуть лише психічно здорові люди, а у достовірності результатів не сумнівається.

Авторитетно заявляю: Савченко не просто повноцінна, а психічно здорова людина. Її психічний стан – в межах ідеальної норми,

– заявив завідувач відділу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Юрій Ірхін.

Тим часом, поліграф уже давно пішов у народ, йому довіряють все більше вітчизняних роботодавців. За висновками експертизи приймають на роботу, наприклад, волонтерів фонду "Повернись живим". Вони щотижня збирають по кілька сотень тисяч гривень на потреби армії, а це 130 мільйонів за 4 роки.

Ми хочемо знати, що людина, яка до нас приходить, не краде і людина не зливає інформацію на ту сторону. Мені не відомо про жоден інший інструмент, який дозволяє копнути настільки глибоко, як поліграф,

– прокоментував засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

Поліграфічне дослідження рекомендують застосовувати і під час створення Державного бюро розслідувань. Щоправда, екс-керівник департаменту з питань люстрації Тетяна Козаченко не довіряє поліграфові на 100%.

Вона каже, що сама проходила цю експертизу, коли у 2015-му році виявила підробний документ, з допомогою якого хотіли врятувати від люстрації одного податківця. Козаченко повідомила про це правоохоронцям, проте, з обшуками прийшли саме до неї. Тоді пройти перевірку на детекторі брехні зголосилася сама.

Якщо говорити про людину, яка проходить поліграф, вона може сприймати цю інформацію чи хвилюватися з інших підстав, які не відомі поліграфологу. Точно вам скажу: були питання, відповідь на які мене не задовольнила,

– сказала голова Громадської ради з питань люстрації при Міністерстві юстиції Тетяна Козаченко.

Дійсно, емоції впливають на результати перевірки, кажуть експерти. Але мистецтву контролювати їх треба вчитися, а таких людей – одиниці. Українські правоохоронці використовують цей метод вже 20 років і переконують – майже ніколи не підводив.