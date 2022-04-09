Как рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, случаев принудительной мобилизации на оккупированных территориях пока не фиксировали. Но тактика врага по отношению к мирному населению не менее преступна и цинична.

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Гуманитарный кризис и "решение"

По словам Синегубова, оккупанты вполне сознательно блокируют коридоры для эвакуации и расстреливают гуманитарные грузы. Цель врага – довести мирных граждан до полного отчаяния.

После этого предлагают единственный "выход из ситуации" – выезд на территорию России,

– рассказал он.

Российские оккупанты также забирают у украинцев средства связи, чтобы они не имели возможности сообщить родным, где они, и сделать невозможным их выезд на территорию Украины.