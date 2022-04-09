Як розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, випадків примусової мобілізації на окупованих територіях наразі не фіксували. Але тактика ворога щодо мирного населення не менш злочинна та цинічна.

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Гуманітарна криза та "рішення"

За словами Синєгубова, окупанти цілком свідомо блокують коридори для евакуації та розстрілюють гуманітарні вантажі. Мета ворога – довести мирних громадян до цілковитого відчаю.

Після того пропонують єдиний "вихід з ситуації" – виїзд на територію Росії,

– розповів він.

Російські окупанти також забирають в українців засоби зв'язку, щоб вони не мали змоги повідомити рідним, де вони є, та унеможливити їх виїзд на територію України.

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