Об этом написал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Он считает, что Довженко-Центр не может определиться со своим направлением деятельности.

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"Важно понимать, что музейную коллекцию должен хранить соответствующий институт либо со статусом музея, либо со статусом музея-архива. Так же за коллекцией должны ухаживать соответствующие специалисты", – сказал Ткаченко.

Замечания от Ткаченко

По словам министра, есть вопросы неопределенности руководства Довженко-Центра. Речь идет о том, они музей или коммерческое предприятие, которое зарабатывает деньги и предоставляет имущество в аренду.

В любом случае вопрос реорганизации Довженко-Центра не должен быть решен таким образом и подходом. Могу заверить, что МКИП не только будет держать руку на пульсе ситуации с Довженко-Центром, но и сделает все необходимое, чтобы обезопасить распыление коллекции и сохранить постоянство института,

– написал Ткаченко.

Что известно о ситуации с Довженко-Центром

Госкино издало приказ реорганизовать Довженко-Центр – крупнейший национальный киноархив, с 1994 года хранящий, исследующий и популяризирующий украинское кино. В самом Довженко-Центре назвали это ликвидацией института, поскольку все коллекции должны были передать Научному центру кинематографии Украины, а работников уволить. Госкино не обосновывало свое решение.

Исполняющая обязанности генерального директора Довженко-Центра Елена Гончарук отметила, что целью было полностью уничтожить институт. Она подчеркнула – у Научного центра киноисследований Украины нет компетенции относительно работы с киноархивом.

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