Про це написав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. Він вважає, що Довженко-Центр не може визначитися зі своїм керунком діяльності.

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"Важливо розуміти, що музейну колекцію повинна зберігати відповідна інституція або зі статусом музею, або зі статусом музею-архіву. Так само за колекцією мають доглядати відповідні фахівці", – сказав Ткаченко.

Зауваження від Ткаченка

За словами міністра, є питання невизначеності керівництва Довженко-Центру. Мовиться про те, чи вони музей, чи комерційне підприємство, що заробляє гроші та надає майно в оренду.

У будь-якому разі питання реорганізації Довженко-Центру не повинно бути у такий спосіб та підхід. Можу запевнити, що МКІП не тільки триматиме руку на пульсі ситуації з Довженко-Центром, а й зробить все необхідне, щоб убезпечити розпорошення колекції та зберегти сталість інституції,

– написав Ткаченко.

Що відомо про ситуацію з Довженко-Центром

Держкіно видало наказ реорганізувати Довженко-Центр – найбільший національний кіноархів, який з 1994 року зберігає, досліджує та популяризує українське кіно. У самому Довженко-Центрі назвали це ліквідацією інституції, оскільки всі колекції мали передати Науковому центру кінематографії України, а працівників звільнити. Держкіно не обґрунтовувало своє рішення.

Виконувачка обов'язків генерального директора Довженко-Центру Олена Гончарук зазначила, що на меті було повністю знищити інституцію. Вона наголосила – у Наукового центру кінодосліджень України немає компетенції щодо роботи з кіноархівом.

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