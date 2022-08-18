Про це 24 каналу розповіла виконувачка обов'язків генерального директора Довженко-Центру Олена Гончарук. Вона додала, що реорганізація буде відбуватись у кілька кроків, і останнім буде саме ліквідація.

До теми Держкіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру: там називають це ліквідацією

Реорганізація завершиться ліквідацією

Гончарук розповіла, якщо уважно ознайомитись з наказом Держкіно, стане зрозуміло, що процес реорганізації Довженко-Центру завершиться його ліквідацією. Фактично знищенням Довженко-Центру як інституції, яка майже 30 років працює з українською кіноспадщиною.

За її словами, Держкіно планує проводити це в кілька кроків. Перший – передати всі без винятку фільми до Наукового центру кінодосліджень України.

Ніхто не знає, чим ця інституція раніше займалась. Тобто всі повноваження щодо роботи з фільмофондом, ми так розуміємо, Держкіно планує передати саме до цієї установи,

– наголосила керівниця Довженко-Центру.

Вона обурена, адже в Наукового центру кінодосліджень України немає компетенції щодо роботи з плівкою. І як вони будуть її організовувати – достеменно невідомо.

Реорганізація культурної колекції вдарить по іміджу України

Гончарук також вважає, що реорганізації культурної колекції може вдарити по іміджу України. А колекцію Довженко-Центру можна порівняти зі спадщиною Художнього музею, Історичного музею або бібліотеки імені Вернадського.

"Це серйозний удар по іміджу України, яка зараз бореться за свою ідентичність і з ворогом, і на міжнародній арені, доводячи свою суб'єктність", – наголосила Гончарук.

Причина ліквідації

У мене є версія, чому це відбувається, але вона мені не дуже подобається,

– зазначила Гончарук.

На її думку, це крок до того, аби перевести інституцію в ручне управління і почати реалізовувати тут свою політику. Вона додала: можливо ця політика непогана й ефективна, але в суспільстві нічого про це невідомо.

"Наскільки я знаю, жодні стратегії розвитку кіногалузі або конкретно Довженко-Центру, як фільмофонду, досі не існують", – підсумувала Гончарук.

Реорганізація Довженко-Центру: що відомо

Держкіно заявило: їхній наказ не передбачає ліквідацію Довженко-Центру. Мовиться лише про його реорганізацію.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що програма будь-якої реорганізації тепер прерогатива Держкіно. У рішенні щодо Довженко-Центру мовиться не про ліквідацію, а тільки про реорганізацію.

Чимало українських кінодіячів були обуренні такою новиною. Вони зазначили: рішення про реорганізацію де-факто означатиме ліквідацію національного кіноархіву.

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