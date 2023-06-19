Синоптики и спасатели предупредили, что в понедельник в части областей снова ухудшится погода. Где будут дожди в течение этой недели, информирует 24 Канал.

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Осторожно, надвигается ненастье

Сегодня в части областей Украины возможен град и шквалы ветра.

19 июня в западных, Винницкой, Одесской и Житомирской областях грозы, днем в отдельных районах Черновицкой, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой и Одесской областей град и шквалы 15 – 20 метров в секунду (И уровень опасности – желтый),

– отметили в ГСЧС.

Также призвали держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев и сорвавшихся конструкций зданий.

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Прогноз погоды на 19 июня / Скриншот из Укргидрометцентра

Где прогнозируют дожди, по меньшей мере, до 23 июня

В Укргидрометцентре сообщили, что в ближайшие трое суток в западных, а также 20 – 21 июня в северных областях умеренные дожди и грозы.

В среду в центральных, южных и восточных областях кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью +13...+19 градусов, днем +25...+30.

Заметим, что, согласно предварительным прогнозам на картах Укргидрометцентра, 22 июня дожди прекратятся в большинстве областей, в частности, на Западе. Однако ожидаются на Востоке и частично на юге Украины. В пятницу, 23 июня, вероятно снова будет лить на Западе.

Это любопытно! Синоптики отмечают, что 21 июня в большинстве областей ослабление жары на 3 – 5 градусов.

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Ориентировочный прогноз погоды на 23 июня / Скриншот из Укргидрометцентра