Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Кроме того, в Киеве в результате непогоды местами уже начались и подтопления, передает 24 Канал.

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Какой была непогода в Киеве

Очевидцы сообщали, что непогода накрыла Голосеевский район города. Там пошел дождь, а также сильно гремело.

В Голосеевском районе Киева пошел дождь: смотрите видео

На кадрах можно также увидеть, как дождевые облака постепенно закрывают синее небо над городом. В то же время в другой части Киева до сих пор светило солнце.

В Киеве начался дождь и гром: смотрите видео

На некоторых кадрах можно услышать, что киевляне радуются дождю. Ведь после такой аномальной жары свежий дождик как раз именно то, что нужно.

Киевляне радуются дождю в столице: смотрите видео

В то же время непогода принесла с собой и подтопления. Из-за этого машины некоторыми районами города буквально были вынуждены переплывать, чтобы добраться до необходимого места назначения.

Киев подтопило после непогоды: смотрите видео

Кроме того, из-за шквального ветра валятся деревья, иногда задевая припаркованные машины. Из-за этого транспортные средства не могут выехать со двора.

Непогода валит деревья во дворах Киева: смотрите видео

В результате дождя также оказался затопленным подземный переход, ведущий на ВДНХ. На видео можно увидеть, что вода охватила примерно половину высоты подземного перехода.

На ВДНХ затопило подземный переход: смотрите видео

К слову, синоптики Укргидрометцентра предупреждали, что в Киеве и области 16 июля пройдет гроза. В Киевской области даже объявили штормовое предупреждение. И уровень опасности, желтый. Ожидается, что непогода в украинской столице и области продлится до конца суток.