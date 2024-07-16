Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Окрім того, у Києві внаслідок негоди місцями уже почалися і підтоплення, передає 24 Канал.
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Якою була негода у Києві
Очевидці повідомляли, що негода накрила Голосіївський район міста. Там пішов дощ, а також добряче гриміло.
У Голосіївському районі Києва пішов дощ: дивіться відео
На кадрах можна також побачити, як дощові хмари поступово закривають синє небо над містом. Водночас в іншій частині Києва і досі світило сонце.
У Києві почався дощ і грім: дивіться відео
На деяких кадрах можна почути, що кияни радіють дощу. Адже після такої аномальної спеки свіжий дощик саме те, що потрібно.
Кияни радіють дощу у столиці: дивіться відео
Водночас негода принесла з собою і підтоплення. Через це автівки деякими районами міста буквально були змушені перепливати, щоб дістатися необхідного місця призначення.
Київ підтопило після негоди: дивіться відео
Окрім того, через шквальний вітер валяться дерева, іноді зачіпляючи припарковані автівки. Через це транспортні засоби не можуть виїхати з подвір'я.
Негода валить дерева у подвір'ях Києва: дивіться відео
Внаслідок дощу також опинився затопленим підземний перехід, що веде на ВДНГ. На відео можна побачити, що вода охопила приблизно половину висоти підземного переходу.
На ВДНГ затопило підземний перехід: дивіться відео
До слова, синоптики Укргідрометцентру попереджали, що у Києві та області 16 липня пройде гроза. На Київщині навіть оголосили штормове попередження. І рівень небезпечності, жовтий. Очікується, що негода в українській столиці й області триватиме до кінця доби.