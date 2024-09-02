Когда и где именно прогнозируют осадки, будет ли еще сильная жара, со ссылкой на синоптиков, пишет 24 Канал.

Обратите внимание Погода на месяц: будут ли в сентябре жара и затяжные ливни, и возможны ли заморозки и снег

Дожди в Украине

Укргидрометцентр сделал прогноз погоды на три суток, в частности, с 3 по 5 сентября.

В южной части, большинстве центральных, 3 сентября также и в восточных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков,

– отметили синоптики.

Добавили, что ветер преимущественно северо-восточный, 5 – 12 метров в секунду. Однако на Востоке местами ожидаются порывы 15 – 20 метров в секунду.

Ночью +15 – +20 градусов, на Западе +12 – +17. Днем 3 сентября +26 – +31 градус, на Востоке +23 – +28. Далее, 4 и 5 сентября, в Украине +24 – +29 градусов.

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В каких областях пройдут дожди и грозы / Скриншоты из Укргидрометцентра